Alles klar: Pavard auf dem Sprung zu Inter

Der FC Bayern hat in Kürze einen wechselwilligen Spieler weniger im Kader. Benjamin Pavard soll noch am Dienstag oder Mittwoch den Medizincheck bei Inter Mailand absolvieren. Damit entsteht eine Lücke, die schnell gefüllt werden will.

Ein Fünfjahresvertrag in der Lombardei wartet auf Benjamin Pavard. AFP via Getty Images