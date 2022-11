"Alles in Ordnung": Neuer vor Rückkehr und Rekord - De-Ligt-Plan gescheitert

Manuel Neuer steht nach einem Monat vor dem Comeback. Gegen Hertha kündigen sich noch weitere Bayern-Rückkehrer an - Matthijs de Ligt dagegen muss in München bleiben.

War zuletzt am 8. Oktober für den FC Bayern am Ball: Manuel Neuer. IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Auf eine gute Bilanz kann fast kein Bundesligist zurückblicken, wenn es mal wieder gegen den FC Bayern geht. Doch die von Hertha BSC ist ausgesprochen schlecht: Die Berliner verloren die jüngsten fünf Duelle mit Bayern allesamt bei 4:18 Toren und Trainer Sandro Schwarz alle seine fünf Aufeinandertreffen mit 2:20 Toren - während Julian Nagelsmann von 13 Begegnungen mit Hertha keine verloren hat (neun Siege, vier Remis).

Dass sich beim Meister nun auch die personelle Lage weiter verbessert, macht die Aufgabe für Schwarz' Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Olympiastadion nicht angenehmer.

Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht. Es war alles in Ordnung. Manuel Neuer

So wird Kapitän Manuel Neuer nach seiner Schulterverletzung erstmals seit dem Topspiel in Dortmund am 8. Oktober wieder in den Kader zurückkehren und auch spielen, "wenn das Abschlusstraining gut läuft", so Nagelsmann am Freitag. "Wir müssen gucken, wie die Schulter reagiert", aber "der Wochenverlauf war gut".

Das bestätigte auch Neuer am Abend: "Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht. Es war alles in Ordnung", erklärte der 36-Jährige in einem Video der Bayern. Auch mit Blick auf die WM gab er Entwarnung: "Für die Weltmeisterschaft sieht es natürlich gut aus."

Nun winkt Neuer am Wochenende erstmal ein Bundesliga-Rekord: Er feierte schon 21 Siege gegen Hertha. 22 schaffte noch kein Bundesligaspieler gegen einen anderen Verein.

Sané und Hernandez winken Jokereinsätze - De Ligts Knie "reagiert"

Auch Leroy Sané (nach Muskelfaserriss) und Lucas Hernandez (nach Muskelbündelriss) gehören wie geplant in Berlin erstmals nach ihren Zwangspausen wieder zum Aufgebot. Einen Startelfeinsatz schloss Nagelsmann in beiden Fällen zwar aus, stellte aber jeweils eine Einwechslung in Aussicht.

Während Thomas Müller (muskuläre Probleme) am Wochenende noch einmal pausieren wird, um "dann hoffentlich unter der Woche wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können" (Nagelsmann), bleibt auch Matthijs de Ligt in München. Der Innenverteidiger war am vergangenen Samstag beim 6:2-Heimsieg gegen Mainz zur Pause mit Knieproblemen ausgewechselt worden und hatte gegen Inter in der Champions League (2:0) ausgesetzt. Nun berichtete Nagelsmann: "Das Knie hat gestern wieder reagiert." Deswegen sei der Plan gescheitert, ihn rechtzeitig wieder ins Mannschaftstraining zu integrieren.