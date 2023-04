Alles auf Angriff im Titelkampf

41 Tore in 14 Spielen: Kein anderes Team der Liga ist im Kalenderjahr 2023 so treffsicher unterwegs wie Borussia Dortmund.

Vier Tore gegen Augsburg, fünf gegen Freiburg, vier gegen Hertha BSC, sechs gegen Köln, drei gegen Stuttgart, nun vier gegen Frankfurt: Dortmunds Offensive ist im Kalenderjahr 2023 bereits seit einiger Zeit in Meisterform. Lediglich beim 1:0-Auswärtssieg in Sinsheim erzielte der BVB in diesem Zeitraum weniger als zwei Treffer.

Mit 41 Toren in 14 Spielen seit dem Start im Januar ist die Mannschaft von Trainer Edin Terzic die mit Abstand treffsicherste der Liga. Dem FC Bayern etwa, den die Borussia am vergangenen Spieltag als Tabellenführer ablöste, traf in seinen 14 Liga-Spielen im Jahr 2023 nur 30 Mal, genau wie Mainz 05 - am vergangenen Samstag Bezwinger der Bayern und am letzten Spieltag Gegner des BVB. Es folgen Leverkusen (28 Tore), Wolfsburg (27) und Leipzig (23) auf den weiteren Plätzen.

Edeljoker Reyna - 84 Treffer in der Saison 2019/20

Auch die 14 verschiedenen Torschützen der Borussia sind im Liga-Vergleich unerreicht. Bei Bayern trafen 13 verschiedene Spieler, bei Leipzig und Leverkusen zwölf, bei Wolfsburg elf, bei Mainz, Union, Köln und Stuttgart zehn. Bester Angreifer des BVB im Kalenderjahr 2023 ist Donyell Malen, der in der ersten Saisonphase vor der WM in Katar ohne Treffer geblieben war und inzwischen bei sieben Saisontoren steht. Es folgen vier Spieler mit je vier Toren: Der in der Hinrunde erkrankt fehlende Sebastien Haller, Kapitän Marco Reus, Julian Brandt und Giovanni Reyna. Letzterer erzielte alle Tore in diesem Zeitraum als Einwechselspieler.

Insgesamt erzielte der BVB in dieser Saison bislang 66 Tore - verteilt auf 17 verschiedene Schützen - und liegt damit auf Rang zwei hinter dem FC Bayern (79 Tore, 15 verschiedene Schützen). Erst sechs Mal traf die Borussia in ihrer Bundesliga-Historie zu diesem Saisonzeitpunkt häufiger. Zuletzt in der Saison 2021/22 (70 Tore), als Terzic interimsweise von Lucien Favre den Trainerposten übernommen hatte. Meister wurde der BVB in diesen Saisons jeweils nicht.

Den bisherigen Höchstwert mit 80 erzielten Treffern nach dem 29. Spieltag stellte der BVB in der Saison 2019/20 auf. Am Saisonende waren es 84 Treffer, einzig der FC Bayern toppte diesen Wert: Mit 100 erzielten Treffern und 82 erspielten Punkten fuhren die Münchner mit 13 Punkten Vorsprung die Meisterschaft ein.