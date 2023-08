"Alle unsere Spieler sind auf dem Markt, das ist bei Berisha nicht anders"

Mergim Berisha (25) steht beim FC Augsburg potenziell zum Verkauf. Fürs Erste geht das Warten aber weiter.

Eingerostet oder nicht ganz bei der Sache? Vielleicht ein bisschen was von beidem. So richtig wirkte Mergim Berisha am Samstag beim Augsburger 4:4 gegen Gladbach jedenfalls nicht auf der Höhe. "Er ist mit 100 Prozent hier", versicherte Kapitän Ermedin Demirovic zwar, doch auch er weiß, dass sein Kumpel bei einem passenden Angebot gerne gehen würde.

Der "nächste Schritt"?

"Wenn er hierbleibt", glaubt Demirovic, "was wir uns alle wünschen, wird er das gleiche Gesicht zeigen wie letzte Saison." In der war Berisha trotz Verletzungsproblemen mit neun Toren und vier Assists zum Nationalspieler aufgestiegen und kennt seinen Marktwert längst gut genug, dass er bereits vor Monaten kommuniziert hat, den "nächsten Schritt" gehen zu wollen.

Erst nach der Vorsaison hatte der FCA selbst die Kaufoption gezogen und Berisha für vier Millionen Euro fest von Fenerbahce verpflichtet, nun erhofft sich der Bundesligist Einnahmen um die 15 Millionen Euro für den Angreifer. Wer ist bereit, so viel Geld auf den Tisch zu legen? Diese Frage bleibt auch anderthalb Wochen vor Schließung des Transferfensters unbeantwortet, auf eine konkrete Anfrage warten die Augsburger nach kicker-Informationen weiterhin.

Wenn wir so einen Spieler vorne im Angriff haben, ist er außergewöhnlich für uns. Enrico Maaßen

"Alle unsere Spieler sind irgendwo auf dem Markt", stellt Sportdirektor Marinko Jurendic klar, "das ist bei Mergim Berisha nicht anders." Wenngleich nicht nur Trainer Enrico Maaßen zumindest vorsichtig hoffen darf: "Von der Qualität her … Wenn wir so einen Spieler vorne im Angriff haben, ist er außergewöhnlich für uns."

Dass Berisha gegen Gladbach noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, ist aufgrund des gerade erst überstandenen Innenbandanrisses keine große Überraschung. Offen bleibt dennoch, für wen der Unterschiedsspieler in Zukunft den Unterschied ausmacht.