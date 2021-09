Albers: Gute Erinnerung an den FCN und große Vorfreude

Jahn Regensburg, der überraschende Ligaprimus, empfängt im bayerischen Duell den ungeschlagenen 1. FC Nürnberg. Die Anspannung steigt, auch angesichts zu erwartender großer Kulisse.

10.105 Zuschauer dürfen am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ins Jahnstadion kommen - wie das gesamte Team hat Andreas Albers die lange fehlende Unterstützung von den Rängen sehr vermisst: "Das ist etwas ganz anderes. Vor über 10.000 Zuschauern haben wir daheim lange nicht mehr gespielt. Das freut uns einfach, denn das Jahnstadion ist extrem intensiv, wenn Zuschauer da sind", sagt der bullige Stürmer auf der vereinseigenen Website.

Albers Matchwinner beim letzten Duell

Neben der großen Vorfreude auf das Duell des Überraschungsersten gegen den Fünftplatzierten und neben Paderborn einzig noch ungeschlagenen Klub (2/3/0) blickt der in dieser Saison noch torlose Albers auch noch einmal gerne in den Rückspiegel - und vor allem auf das letzte Aufeinandertreffen. Das hatte der SSV nach zuvor vier aufeinanderfolgenden Remis gegen die Franken dank seines Tores kurz vor Schluss in Nürnberg mit 1:0 für sich entschieden. "Am Ende haben wir es auf unsere Seite gezogen. Das wollen wir jetzt gerne noch einmal machen", wünscht sich der 31-Jährige.

Trumpft Singh gegen den Ex-Verein auf?

Auch wenn bei den Regensburgern das dienstälteste Trio - Sebastian Nachreiner, Benedikt Saller und Jann George - mit den Hufen scharrt und es vor der Länderspielpause beim 0:2 bei St. Pauli die erste Niederlage setzte: Personell wird Coach Mersad Selimbegovic wohl auf eine unveränderte Startelf setzen.

Gerade der Ex-Nürnberger George, nach einer Sprunggelenksverletzung wieder voll im Training, dürfte auf einen Einsatz brennen. Genau wie Sarpreet Singh, der sich als Leihgabe in der vergangenen Saison beim Club nicht durchsetzen konnte, beim Jahn aber sofort zur Stammkraft avancierte. Mit zwei Toren und drei Assists trumpfte der Offensivspieler bislang stark auf - scort der Neuseeländer auch gegen den FCN?