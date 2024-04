Akribie und Effektivität: Khedira setzt auf "gutes Gefühl" im Abstiegskampf

Am Sonntag soll Union Berlin trotz Torflaute gegen Bochum der Befreiungsschlag gelingen. Mittelfeldmann Rani Khedira ist positiv gestimmt.

Beim 1. FC Union Berlin herrschte am Dienstag noch die Ruhe vor dem Sturm. Erst nach diesem trainingsfreien Tag beginnt am Mittwoch die scharfe Vorbereitung auf die bedeutsame Heim-Begegnung am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Bochum.

Beide Mannschaften könnten an den letzten drei Spieltagen sogar noch direkt absteigen. Im besten Fall vermeiden sie den Rückfall auf Relegationsplatz 16.

Aktuell sind Union und Bochum vor dem Abstiegsknaller punktgleich. Die Berliner liegen in der Tabelle auf Position 14 hauchdünn voraus, weil sie die um einen Treffer bessere Tordifferenz besitzen. Voraussetzung dafür war das 0:0 am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach, nachdem Bochum bereits am Freitag die TSG Hoffenheim mit 3:2 bezwungen hatte. "Am Ende ist es ein Punkt, der uns gleichziehen lässt mit Bochum. Es ist ein gewonnener Punkt, den wir gern mitnehmen. Wir haben nun das entscheidende Duell gegen den VfL", sagte Unions defensiver Mittelfeldmann Rani Khedira.

"Es ist nicht unbedingt das größte Selbstvertrauen"

Bringt Union nach den jüngsten torarmen Wochen mit nur einem Treffer in den vergangenen fünf Spielen genügend Selbstvertrauen für den Showdown im Stadion An der Alten Försterei mit? "Es ist nicht unbedingt das größte Selbstvertrauen. Wir wollen uns in der Woche ein gutes Gefühl geben, akribisch arbeiten, im entscheidenden Duell gegen Bochum da sein und das Spiel gewinnen", erklärte Khedira vor dem zumindest richtungsweisenden Match.

Trainer Nenad Bjelica ist sich sicher, dass seine Mannschaft in den abschließenden Meisterschaftsspielen gegen Bochum, beim 1. FC Köln (11. Mai) und gegen den SC Freiburg (18. Mai) wieder effektiver sein wird.

In Mönchengladbach war der FCU bei fünf guten Gelegenheiten immerhin schon mal nah dran an einer Bude.

"Die Mannschaft ist gefestigt"

Khedira weiß zumindest aus dem Training, dass seine Mitspieler Tore schießen wollen. "Es spielt vielleicht ein Stück weit der Kopf mit, das Tor zu erzwingen. Ich bin positiv gestimmt. Die Mannschaft ist bereit und gefestigt", so Khedira. "Wir wissen, wieviel auf dem Spiel steht. Wir wollen alles für den Verein geben und gemeinsam den Klassenerhalt schaffen."