Ajdini geht mit Osnabrück in die 3. Liga

Bashkim Ajdini und der VfL Osnabrück haben sich auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geeinigt. Der 31-jährige Außenbahnspieler geht somit mit den Niedersachsen in die 3. Liga - und in seine insgesamt siebte Saison bei den Lila-Weißen. Am Donnerstag hatte der Zweitliga-Absteiger 16 Spieler, darunter Torhüter Philipp Kühn und Mittelfeld-Spieler Lukas Kunze, verabschiedet.