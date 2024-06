Gladbach zeigt Interesse an Kleindienst

Borussia Mönchengladbach zählt zum Kreis der Interessenten an Heidenheims Tim Kleindienst. Was "Sky" zuerst berichtete, kann der kicker bestätigen. Der Mittelstürmer des Bundesliga-Aufsteigers bewies in der abgelaufenen Spielzeit, dass er auch im Oberhaus regelmäßig treffen kann und verhalf dem FCH mit zwölf Toren und fünf Assists zu Platz 8.