Ahlen verpflichtet U-19-Europameister Holthaus

Für die höchtwahrscheinlich bevorstehende Oberliga-Saison hat Rot Weiss Ahlen einen prominenten Abwehrspieler für sich gewinnen können: Fabian Holthaus wechselt im Sommer von Rot-Weiß Oberhausen zum aktuellen Schlusslicht der Regionalliga West. Der heute 29-Jährige wurde 2014 mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft Europameister und kam für den VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf auf insgesamt elf Zweitligaspiele. In der 3. Liga lief Holthaus 134-mal für Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Energie Cottbus und Viktoria Köln auf. Seit 2021 kamen bislang 74 Regionalliga-Partien für Oberhausen dazu. Ahlens Trainer Björn Joppe betont in einer Meldung: "Wir freuen uns, dass wir mit Fabian einen erfahrenen Führungsspieler für uns gewinnen konnten." Für Sportchef Orhan Özkara soll der Transfer Signalwirkung entfalten: "Mit der Verpflichtung von Fabian wollen wir eine klare Botschaft senden. Daher werden wir in den kommenden Tagen die Gespräche mit denjenigen Spielern intensivieren, mit denen wir gerne auch in der neuen Saison weiterarbeiten würden."