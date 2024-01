Ahlen schlägt dreifach zu

Rot Weiss Ahlen hat sich für den Abstiegskampf in der Regionalliga West gleich mit drei Neuen auf einen Schlag verstärkt. Nazzareno Ciccarelli wechselt von Türkspor Dortmund an die Werse. Der 27-jährige Angreifer kommt in dieser Saison bislang auf drei Tore in 13 Einsätzen in der Oberliga Westfalen. Bei Rot-Weiß Erfurt und der TSG Sprockhövel sammelte der Italiener aber auch schon Regionalliga-Erfahrung. Damit können Pedro Santiago Cejas und Celal Aydogan noch nicht dienen. Beide spielten zuletzt beim SV Straelen, der sich aber jüngst aus der Oberliga Niederrhein zurückgezogen hat. Cejas (21) ist ebenfalls Angreifer, Aydogan (20) wird für das defensive Mittelfeld eingeplant. RWA-Trainer Björn Joppe sagt über das neue Trio: "Die Verpflichtung von Nazzareno Ciccarelli, Pedro Cejas und Celal Aydogan ist für uns als Team ein bedeutender Schritt nach vorne. Ihre Erfahrung und ihre individuellen Stärken werden unserem Kader mehr Tiefe und Qualität verleihen. Diese Neuzugänge eröffnen uns neue taktische Möglichkeiten und stärken den Konkurrenzkampf im Team."