Ärztliche Anordnung: Marien zieht sich aus Hansa-Vorstand zurück

Hansa Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien zieht sich vorübergehend von seinem Chefposten zurück und legt eine Pause ein. Der Verein nannte medizinische Gründe für den Schritt.

Die vorübergehende Auszeit für Marien wurde auf "medizinische Anordnung" sowie "in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat" getroffen, teilte der FC Hansa am Mittwoch mit. Ab März wird sich Marien für dann "knapp sechs Monate aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen."

"Wenn einem gesagt wird, dass die Uhr fünf vor 12 schlägt, muss man bei aller Leidenschaft für den Verein und seine Aufgabe Vernunft walten lassen und kurz auf die Bremse treten, um seiner Verantwortung für die eigene Gesundheit und für den FC Hansa Rostock nachzukommen", wird Marien auf der FCH-Website zitiert. "Dieser Verein ist in allen Belangen viel zu herausfordernd und zu wichtig, um ihn mit halb gefüllten Tanks zu lenken, zu leiten und vor allem weiter voranzutreiben."

Der Rostocker Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Lemmer bedankte sich bei Marien, dass "er seine Auszeit, die ärztlich eigentlich schon seit Ende vergangenen Jahres angeordnet war, verschoben hat, um den Verein durch die zuletzt sehr schwierige Phase zu führen und mit uns gemeinsam Regelungen und Lösungen für die Zeit seiner Abwesenheit zu erarbeiten."

Marien wurde 2015 in den Vorstand Hansa Rostocks gewählt und war zunächst für den Bereich Marketing verantwortlich. Seit dem Jahr 2016 stand er dann an der Spitze des dreiköpfigen Gremiums.

Wehlend wird ab März den Vorstand verstärken

Wie der Verein mitteilte, wird ab dem 1. März Jürgen Wehlend den Vorstand verstärken. Der 58-Jährige war bereits für den VfL Osnabrück sowie Dynamo Dresden in geschäftsführender Funktion tätig und wird die Aufgaben Mariens interimsweise übernehmen.

"Aufgrund seiner Erfahrungen in Osnabrück und Dresden wird Jürgen Wehlend eine gute Verstärkung und Unterstützung sein und mit unserem Denken und unserer Art beim FC Hansa Rostock sicherlich schnell und gut zurechtkommen", sagte Marien, der Wehlen in einem knapp zweiwöchigen Onboarding-Prozess in seine Aufgaben einführen wird.

Rostock schwebt nach der Hinrunde der 2. Liga in akuter Abstiegsgefahr und setzte auch den Rückrundenauftakt beim 1. FC Nürnberg (0:3) in den Sand. Am 19. Spieltag empfangen die Nordostdeutschen am Samstag (13 Uhr) den Aufsteiger SV Elversberg.