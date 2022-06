Adriano Schmidt feiert Debüt für Vietnams Nationalteam

Vor vier Jahren kickte Adriano Schmidt noch in der Bayernliga Süd für den TSV Schwabmünchen, bevor er 2018 sein Fußballglück im Heimatland seines Vaters suchte. Am Mittwoch feierte der 28-Jährige nun sein Debüt in der vietnamesischen Nationalmannschaft.

Erstmals lief Adriano Schmidt am Mittwoch für die Nationalmannschaft des Vietnam auf.