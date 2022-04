Adriano Schmidt: Aus der Bayernliga ins Nationalteam in vier Jahren

Vor vier Jahren kickte er noch beim TSV Schwabmünchen - nun wurde der im sächsischen Grimma geborene Adriano Schmidt (27) in die Nationalmannschaft Vietnams berufen. Ein Gespräch über den Sprung ins kalte Wasser, Profigehälter in Fernost - und warum es noch lange nicht der Gipfel seines Aufstiegs sein muss.

Herr Schmidt, im Mai 2018 standen Sie noch in der Bayernliga für den TSV Schwabmünchen auf dem Feld. Wie kam es, dass Sie im gleichen Sommer noch Profi in Vietnam wurden?

Schon 2017 hatte mich ein Vermittler über Facebook kontaktiert, zu dieser Zeit haben vietnamesische Vereine vermehrt Ausschau nach im Ausland geborenen Halb-Vietnamesen gehalten, weil die eben etwas anderes mitbringen. Das war mir aber zunächst, ehrlich gesagt, noch etwas suspekt. Er wollte auch, dass ich ihm Bilder von mir schicke. Da hat wohl jemand Hintergedanken, hab' ich mir gedacht (lacht). Der Hintergrund war, dass er meine Statur sehen wollte, meine Größe. Zusammen mit meinem Lebenslauf gingen die Bilder dann an seine Vereine, mit dem Hai Phong FC gab es dann auch einen Klub, der gesagt hat: Wir bezahlen dir den Flug, komm' für sechs Wochen zu uns ins Probetraining.

Und wie haben Sie den Erstligisten dann von sich überzeugt?

Ich habe etwas, das viele Vietnamesen nicht haben: Ich bin 1,85 Meter groß und in Zweikämpfen sehr robust. Dieser Unterschied hat es dann wohl auch ausgemacht. 2018 habe ich dann den Vertrag unterschrieben.

Sie haben hier ja beim FC Augsburg und beim FC Ingolstadt eine solide NLZ-Ausbildung erhalten, den Deutschen schreibt man im Ausland ja auch zu, taktisch auf einem hohen Level zu sein. Haben Sie da nicht auch Vorteile?

Ja und nein. Ich habe in den NLZ schon taktische Erfahrungen gesammelt, die mir hier sehr weiterhelfen. Aber als ich 2018 herkam, haben die Vietnamesen noch einen recht altmodischen Stil gespielt - Viererkette, die Innenverteidiger haben lange Bälle geschlagen. Wie ich mich in einer Dreierkette verhalte, war hier also nicht wirklich nützlich.

Zum Profi in Deutschland hat es ja nicht gereicht. War diese Möglichkeit, es in Vietnam zu probieren, zuvor jemals im Hinterkopf?

Es stand zwar schon länger auf meiner "Bucket List", dass ich das Heimatland meines Vaters kennenlernen möchte, aber eher als Tourist, nicht als Fußballer. Aber als dieses Angebot kam, habe ich mir gedacht: Wieso nicht?

Es war also Ihr erster Besuch in Vietnam?

Es war zum Probetraining tatsächlich das erste Mal. Und es war sehr fremd für mich. Ich habe mich zuvor zwar schon mit Geschichte und Kultur des Landes beschäftigt, aber es ist immer etwas anderes, wenn man dann wirklich vor Ort ist. Extremer. Die Hitze, die Luftfeuchtigkeit alleine, wenn man das erste Mal aus dem Flieger steigt... (lacht). Aber ich konnte mich in den sechs Wochen an einiges gewöhnen, hatte aber auch das Glück, dass da etwa ein Spieler wie Dang Van Lam war, selbst Halb-Vietnamese, der mir ganz viel über Kultur und Lebensstil beigebracht hat.

Dang Van Lam ist ja die aktuelle Nummer 1 Vietnams. Was hätten Sie 2018 geantwortet auf die Prophezeiung, dass sie vier Jahre später selbst auch im Nationalkader stehen werden?

Tatsächlich fokussiert sich hier vieles auf Halb-Vietnamesen aus dem Ausland: Filip Nguyen, der in die tschechische Nationalmannschaft berufen wurde, oder Alexander Dang aus Norwegen. Als Martin Lo aus Australien und ich 2018 dann zur selben Zeit nach Vietnam kamen, hieß es schon, wir würden in der Nationalmannschaft bald neue Schritte einleiten. Es war die ersten Jahre so, dass man immer wieder darüber geredet hat. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, wenn es kommt, dann kommt es, und habe mich mehr auf mein Team konzentriert.

Wie lief das genau ab mit der Nominierung für die beiden jüngsten WM-Quali-Spiele gegen Oman und Japan?

Eine Woche bevor die Kader-Liste erschienen ist, habe ich zwar einen Anruf vom Manager der Nationalmannschaft bekommen, aber diese Anrufe gab es davor schon des Öfteren. Dass ich dann wirklich auch drauf stand auf dieser Liste, kam dann schon etwas überraschend. Ein cooles Gefühl.

Zu einem Einsatz hat es ja leider noch nicht gereicht ...

Es war knapp davor. In Japan hat der Nationaltrainer vor dem Spiel gesagt, dass er mich die letzten 20 bis 30 Minuten reinbringen will. Aber dann stand es 1:1, und er wollte die Abwehrkette nicht auflösen. Das kann ich natürlich verstehen. Einen Punkt gegen den WM-Teilnehmer Japan zu holen, ist ja schon ein Erfolg.

Ein "Viet Kieu" verdient sechsstellig im Jahr. Adriano Schmidt

Ein Blick auf die Liga: Im vergangenen Winter sind Sie vom Hai Phong FC zum Binh Dinh FC gewechselt. Wie sieht Ihr Alltag aktuell aus?

In der ersten Wochenhälfte haben wir zweimal täglich Training, wenn der Spieltag näher rückt, einmal täglich. Wenn man mal ein gutes Spiel hatte, kann es vorkommen, dass man mal einen Tag frei bekommt. Aber die Vietnamesen trainieren sehr viel, freie Tage sind selten. Die Vorbereitung auf eine Saison dauert hier schonmal zwei bis drei Monate.

Im Einsatz für die Nationalmannschaft: Nominiert wurde der in Grimma geborene Adriano Schmidt bereits, zu einem Einsatz kam er noch nicht. Verband

Was würden Sie sagen, auf welchem Niveau befindet sich die "V.League 1"?

Als ich hergekommen bin, war sie mit einer deutschen Regionalliga zu vergleichen. Aber mit der Zeit hat es sich verbessert. Ich würde sie heute im Bereich dritte Liga ansiedeln.

Wie ist der Zuschauerzuspruch bei Ligaspielen?

Bei meinem aktuellen Verein kommen derzeit bei Heimspielen mindestens 10.000 Zuschauer, aber ich hatte auch schon Spiele vor 2.000 und 30.000 Zuschauern. Der Ligaschnitt liegt nach Corona etwa bei 6.000 bis 8.000.

Und lohnt es sich eigentlich finanziell für Sie, Profi in Vietnam zu sein? Wo liegen die Gehälter?

Es gibt eigentlich drei Kategorien, die sich ziemlich unterscheiden. Da wären einerseits die Gehälter für Einheimische, recht niedrig. Dann die für "Viet Kieu" - so nennt man die Vietnamesen oder Halb-Vietnamesen, die nicht im Land geboren sind. Und drittens die Gehälter für Ausländer. Als "Viet Kieu" verdiene ich einen sechsstelligen Dollarbetrag im Jahr. Leben kann ich hier bei meiner aktuellen Station für rund 500 bis 1000 Dollar im Monat. Ich kann also das Allermeiste auf die Seite legen.

Sprechen Sie eigentlich die Sprache?

In den vier Jahren habe ich natürlich Vietnamesisch gelernt, aber es fällt mir bis heute schwer. Das Vokabular habe ich zwar aufgepeppt, bei Grammatik und Betonung habe ich aber so meine Probleme. Ich würde sagen, ich verstehe 60 Prozent, selber sprechen kann ich es zu 30 Prozent. Aber ich habe mir, seitdem ich bei Binh Dinh FC spiele, einen Lehrer engagiert, damit das bald mal auf 100 Prozent geht.

Wir werden hier auch als das 'PSG Vietnams' bezeichnet. Adriano Schmidt

Nochmals zurück zur Nationalmannschaft: Haben Sie von Nationaltrainer Hang-seo Park Signale bekommen, dass er weiter mit Ihnen plant?

Ich bin dem Schritt, regelmäßig nominiert zu werden, auf jeden Fall näher gekommen. Dadurch, dass ich auch das taktische Verhalten des Teams, die Spieler kennengelernt habe. Ein paar Signale kamen noch dazu: Ich habe etwa gesagt bekommen, woran ich arbeiten soll. Das hat mir schon das Gefühl gegeben, dass man weiter mit mir plant. Und ich bin ehrlich, es hat auch viel mit Eigenwerbung zu tun: Vietnamesen, die in Übersee geboren sind, sorgen in den sozialen Medien für viel Beachtung. Dieser "Werbefaktor" kann dafür sorgen, dass man auch in der Nationalmannschaft gerne gesehen ist.

Tatsächlich wissen Sie sich etwa auf Instagram entsprechend in Szene zu setzen - ein solcher Status als Nationalspieler mit "Werbepotenzial", kann der nicht auch als Sprungbrett zu Höherem dienen? Wo sehen Sie Ihre Zukunft?

Bevor ich in die Nationalmannschaft berufen wurde, habe ich meine Ziele hier in und um Vietnam gesetzt. Aber Thailand, Japan, Korea - das sind Länder, die natürlich interessant sind. In Thailand ist es ja so, dass man drei Länderspiele braucht, um als Südost-Asiate in der ersten Liga spielen zu dürfen. Es könnte also sein, dass sich da jetzt bald ein paar Türen öffnen. Meine Ziele sind es derzeit aber, mit dem Team in der Liga das Bestmögliche herauszuholen. Es wurde viel Geld investiert, viele Spieler geholt. Wir werden hier auch als das 'PSG Vietnams' bezeichnet (lacht). Ich muss also schauen, dass ich mich beweise, jetzt wo der Fokus so auf unserem Verein liegt. Dann kann ich vielleicht den nächsten Schritt wagen.

Vielleicht sogar wieder in Deutschland?

Ob es irgendwann dazu kommt, dass ich zurückkehre, kann ich nicht sagen. Vor einem Jahr gab es sogar ein paar lose Anfragen aus der dritten Liga. Aber ich glaube, alleine finanziell gesehen würde sich das nicht unbedingt rentieren.

Adriano Schmidt spielt seit 2018 in Vietnam. Verein

Adriano Schmidt (27) wurde im Mai 1994 in Grimma, Sachsen, als Sohn einer deutschen Mutter und eines vietnamesischen Vaters geboren. Seine Jugendvereine hießen FC Augsburg und FC Ingolstadt, die ersten Schritte im Herrenbereich folgten 2013 beim damaligen Bayernligisten VfB Eichstätt. Nach einem Abstecher beim FC Gerolfing in der Landesliga schloss er sich 2015 dem Bayernligisten TSV Schwabmünchen an. In Liga fünf kam er insgesamt auf 96 Einsätze, bevor er ihn nach Vertragsende in Schwabmünchen in die Heimat seines Vaters zog. Dort wurde er im März 2022 in den Kader der Nationalmannschaft berufen.