Adidas buhlt um Haaland - Anzeichen für Wechsel zu Real?

Viele Topklubs liebäugeln mit den Diensten von BVB-Torjäger Erling Haaland. Aber auch bei den Ausrüstern gibt es offenbar ein Wettbieten um den Norweger.

Spätestens seit diesem Januar läuft nach dem Auslaufen des bisherigen Vertrags mit Nike ein Poker um den neuen Privatausrüster Haalands. Bislang galten BVB-Ausrüster Puma, dessen Chef Björn Gulden wie Haaland Norweger ist und als guter Bekannter der Familie gilt, sowie sein bisheriger Ausrüster Nike als Favoriten. Aber: Vor einigen Wochen hatte sich der Torjäger in einer Instagram-Story im Adidas-Shirt gezeigt - sicherlich kein Zufall, eher ein Wink, dass möglicherweise noch ein weiterer Ausrüster für ihn in Frage kommt.

Wie "Bild" berichtet, war Haaland in dieser Woche bei einem Geheimtreffen mit Adidas-Chef Kasper Roersted und Vorstandsmitglied Brian Grevy in der Zentrale des Sportartikelherstellers in Herzogenaurach, zu dem auch Zinedine Zidane eingeflogen worden sei. Der Ex-Coach der Königlichen könnte, so die Spekulationen, als "Türöffner" für einen Wechsel sowohl zu Adidas als auch zu Real Madrid fungiert haben.

BVB-Hoffnung: Verbleib bis 2023

Das Gedankenspiel, dass Haaland erst im Sommer 2023 zu Real wechselt, weil es dieses Jahr bereits Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain holen könnte und der treffsichere Sturm-Routinier Karim Benzema noch bis 2023 in Madrid unter Vertrag steht, existiert in Dortmund schon länger. Auch darauf stützen sich einige Hoffnungen des BVB, dass der bis Sommer 2024 vertraglich an die Westfalen gebundene, in diesem Sommer aber über eine Ausstiegsoption verfügende Haaland noch ein Jahr bleiben könnte. Die Beziehung zwischen Real-Boss Florentino Perez und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gilt seit langem als freundschaftlich.

Unter dem Strich ist Real einer der Klubs, die sich das Paket Haaland aus Ablöse, Handgeld und Gehalt leisten könnten und für den Profi auch attraktiv sind. Offen bleibt, ob ein Wechsel des Privatausrüsters zu Adidas zwingend mit einem Wechsel nach Madrid zusammenhängt. Und: Zidane gilt als Trainerkandidat bei PSG für die kommende Saison. Sollte Mbappé zu Real wechseln, benötigen die Pariser - von Nike ausgerüstet - einen Nachfolger. In französischen Medien wird bereits über Haaland spekuliert. Es ist und bleibt also kompliziert. Der Poker um Haaland - er dürfte noch eine Weile weitergehen. Sowohl was seinen Ausrüster betrifft, als auch seine sportliche Zukunft.