Acht Spieler in einem Jahr: Boey soll für Konstanz sorgen

An diesem Sonntag gab der FC Bayern den zweiten Wintertransfer bekannt. Mit Sacha Boey erhoffen sich die Münchner, dass die Rechtsverteidigerposition nach viel Hin und Her im vergangenen Jahr wieder langfristig besetzt ist.

Waren das noch Zeiten, als Philipp Lahm die rechte Seite beim FC Bayern rauf- und runtergerannt ist. Elf Jahre lang führte der Kapitän der Triple-Mannschaft von 2013 diese Position aus - mit zwischenzeitlichen Ausflügen, damals unter Pep Guardiola, ins zentrale Mittelfeld, auf die Sechs.

Ansonsten sorgte Lahm für unheimliche Konstanz; der FC Bayern musste sich keine Gedanken über den Posten rechts hinten machen. Auch danach, so dachte man bei den Münchnern, sei diese Position bestens besetzt.

Kimmich und Pavard als Lahms Erben

Joshua Kimmich übernahm nach Lahms Karriereende 2017 diesen Job, absolvierte zwei Saisons bei den Münchnern als Rechtsverteidiger, gehörte zu den besten Vorlagengebern der Liga. 13 waren es 2017/18, sogar 16 im Folgejahr. Doch dann zog es den heute 28-Jährigen mehr und mehr zurück ins Zentrum, dorthin, wo er ausgebildet wurde, wo er sich selbst sieht.

Benjamin Pavard, für damals 35 Millionen Euro aus Stuttgart geholt, sollte der Rechtsverteidiger der Zukunft sein und Kimmich den Weg in die Mittelfeldzentrale ermöglichen. So kam es auch - mit Ausnahme des Champions-League-Turniers 2020 in Lissabon, als der Franzose gerade aus einer Verletzung zurückkehrte und Kimmich als Rechtsverteidiger mit Bayern die Königsklasse gewann.

Viel Durcheinander rechts hinten

Von 2020 bis vergangenen Sommer, immerhin drei Jahre, machte Pavard seine Sache ordentlich. An Lahm und Kimmich auf dieser Position, gerade unter Berücksichtigung des Einflusses auf die Offensive, kam der heutige Inter-Mailand-Profi allerdings nicht heran. Zudem reifte in ihm der Gedanke, lieber Innen- statt Rechtsverteidiger zu sein. Dieser Wille sorgte schon während der abgelaufenen Saison für Unruhe beim FCB - und seither für viel Durcheinander.

Denn allein in den vergangenen zwölf Monaten kamen bei den Münchnern acht (!) verschiedene Profis auf dieser Position zum Einsatz. Neben Pavard spielten Joao Cancelo, Josip Stanisic, Bouna Sarr, Noussair Mazraoui, Konrad Laimer, Kimmich und jüngst in Augsburg Raphael Guerreiro rechts hinten. Konstanz sieht anders aus.

Boey soll wieder Konstanz bringen

Sacha Boey, dessen Verpflichtung die Münchner an diesem Sonntag offiziell verkündet haben, könnte nächste Woche der neunte Spieler binnen zwölf Monaten auf dieser Position sein. Mit dem 23-jährigen Franzosen, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieb, erhoffen sich die Bayern natürlich, wieder eine langfristige Lösung gefunden zu haben.

Einen Spieler, der diese Position wertschätzt - so wie einst Philipp Lahm, der sich trotz kurzfristiger Abwechselung im Mittelfeld uneingeschränkt in den Dienst der Mannschaft gestellt und etwaige persönliche Befindlichkeiten hintenangestellt hat. Das waren noch Zeiten.