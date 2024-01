Abschiedstournee in der Bayernliga: SV Donaustauf präsentiert neues Trainerduo

Der SV Donaustauf dominiert aktuell die Schlagzeilen in der Bayernliga Nord. Abseits des kürzlich bekanntgegebenen Rückzuges aus der Bayernliga, wird auch ein neues Trainerduo für die restliche Spielzeit an der Seitenline sitzen.

Mehr zur Bayernliga Nord Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Drunter und drüber ging es in der vergangenen Tagen beim Bayernligisten SV Donaustauf. In einer ausführlichen Pressemitteilung hatte der Tabellen-18. der Bayernliga Nord am vergangenen Freitag den Rückzug aus der Bayernliga zum Ende der laufenden Saison bekanntgegeben. Grund dafür sei die gescheiterte Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer und Hauptsponsor Matthias Klemens, wodurch höherklassiger Fußball nicht mehr möglich wäre.

Sportlich in Folge dessen quasi irrelevant, aber dennoch von nicht unerheblicher Bedeutung für den Verein, gab der SVD im selben Atemzug weitere Veränderungen bekannt. Parallel zum großen Sponsoren-Knall vermeldete die Vereinsführung nämlich einen Trainerwechsel, der mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt. Wie das Sportportal "fupa" zuerst vermeldete, wird das Spielertrainer-Duo - bestehend aus Lukas Dotzler und Kevin Hoffmann - in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr beim scheidenden Oberligisten in der Verantwortung stehen. Grund dafür sei Dotzlers Wechsel zum Regionalligisten DJK Vilzing. Hoffmann, der das Traineramt nicht alleine übernehmen wolle, habe daraufhin ebenfalls seinen Platz geräumt.

Kleinrecht und Gieler übernehmen

Die Lücke auf dem Trainerstuhl hat der Tabellenvorletzte mittlerweile aber auch schon wieder geschlossen und somit die Trainerfrage für die bevorstehende Abschiedstournee in der Bayernliga Nord geklärt. André Kleinrecht und Christoph Gieler werden die 1. Mannschaft ab kommenden Mittwoch übernehmen. In den ersten Einheiten der bereits laufenden Wintervorbereitung war bislang der Sportliche Leiter Franz Koller interimsweise eingesprungen und auch in den ersten beiden Testspielen an der Seitenlinie gestanden.

Kleinrecht war zuletzt beim Bezirksligisten TSV Abensberg tätig. Sein zukünftiger Trainerkollege Gieler ist ebenfalls bereits seit vielen Jahren im Trainerjob aktiv und stand bis vor Kurzem noch beim Kreisligisten TSV Großberg unter Vertrag. Ob das neue Trainergespann eine erfolgreiche Restrunde in der Bayernliga spielt, wird sportlich wohl nicht mehr allzu sehr ins Gewicht fallen, viel mehr wird es für beide sowieso darum gehen, dem SV Donaustauf einen versöhnlichen Abschied aus dem gehobenen Amateurfußball zu ermöglichen.