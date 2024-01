Der Sponsor hört auf: Donaustauf kündigt den Gang in die Unterklassigkeit an

Der SV Donaustauf schlägt ab Sommer ein neues Kapitel auf. Der Verein will sich freiwillig aus der Bayernliga verabschieden. Der Grund: Hauptsponsor Matthias Klemens hat seinen Rückzug angekündigt.

"Nach sieben Jahren ambitionierten Fußballs unter der Walhalla geht nun eine Ära zu Ende", schreibt der SV Donaustauf in einer ausführlichen Pressemeldung: Da Geschäftsführer und Hauptsponsor Matthias Klemens seinen Vertrag zur Finanzierung des Spielbetriebs der 1. Mannschaft nach der laufenden Saison nicht verlängert, kündigt der Verein den Rückzug aus dem höherklassigen Amateurfußball an.

Der Grund: "Im verflixten siebten Jahr will sich der Erfolg bisher nicht, wie für die Verantwortlichen die letzten Jahre gewohnt, einstellen." Tatsächlich steht das Team, das in der Saison 21/22 erst in der Relegation am gesteckten Ziel Regionalliga scheiterte, in der laufenden Bayernliga-Spielzeit nur auf Rang 18. Dies allein sei aber nicht ausschlaggebend gewesen, künftig kürzer zu treten, wie sich Klemens in der Meldung zitieren lässt: "Seit der Coronazeit ist es für uns immer schwieriger geworden, Werbepartner und Unterstützer für hochklassigen Fußball zu gewinnen."

Augenthaler als Trainer

Man blicke nun auf sieben interessante und unvergessliche Jahre zurück, schreibt der Verein, unvergessen sei etwa die Verpflichtung von Klaus Augenthaler als Trainer gewesen, die Donaustauf deutschlandweit bekannt gemacht habe.

Die Fußballabteilung wird sich jetzt neu aufstellen. Abteilungsleiter Wolfgang Weigert und Teammanager Hans Melzl haben bereits ihren Rücktritt angekündigt, ein Rückzug der 1. Mannschaft in eine Liga unterhalb der Landesliga ist nun der erklärte Wunsch: "Der Fokus soll wieder auf einheimische Spieler und der Jugendarbeit liegen." Profitieren könne der Verein dabei weiterhin vom Sportgelände, dass unter Klemens "extrem aufgewertet" worden sei. Es sei eine Trennung "im Guten".