Aaronson kommt: Frankfurt angelt sich heiß begehrtes US-Talent

Während die WM immer näher rückt, feilen die Klubs schon an ihren Kadern. Eintracht Frankfurt gab den ersten Neuzugang bekannt.

Zum 1. Januar schließt sich US-Talent Paxten Aaronson der Frankfurter Eintracht an. Der 19-Jährige kommt aus der MLS von Philadelphia Union und erhält bei den Adlerträgern einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2027. Das teilte die Eintracht am Donnerstag mit.

"Mit Paxten Aaronson konnten wir einen sehr begehrten und talentierten Spieler verpflichten, der unserer Offensive in Zukunft noch mehr Flexibilität verleihen wird", sagte Sportvorstand Markus Krösche und kündigte zugleich an, dass man den Mittelfeldspieler "behutsam aufbauen" wolle. "Wir haben mit ihm einen klaren Plan. Paxten bekommt von uns die nötige Zeit, um sich an das neue Umfeld zu gewöhnen und sich bestmöglich zu entwickeln."

Details zur Ablöse wurden nicht bekanntgegeben, Berichten zufolge soll sich diese aber im Bereich zwischen drei und vier Millionen Euro bewegen. US-Medien schreiben auch, dass sich Philadelphia einen Anteil an einem möglichen Weiterverkauf gesichert haben soll.

Aaronson ist ein Eigengewächs von Philadelphia Union, kam beim Vize-Meister aber nicht am Ungarn Daniel Gazdag (26) vorbei. Bei Union spielte der Mittelfeldmann zwar keine tragende Rolle, dafür aber machte er in der U 20 der USA auf sich aufmerksam. Er war eine Schlüsselfigur beim Gewinn der "U 20 CONCACAF Championships", durch die sich die USA sowohl für die anstehende U-20-WM als auch für die Olympischen Spiele in Paris 2024 qualifiziert haben - mit sieben Treffern war Aaronson bester Torschütze und wurde am Ende auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Er hat sehr hart gearbeitet und jede Chance genutzt, die sich ihm geboten hat. Ernst Tanner, Sportdirektor Philadelphia Union

Nun wagt das Talent also den Sprung über den großen Teich und will in der Bundesliga den nächsten Entwicklungsschritt gehen. "Paxten hat in kurzer Zeit sehr viel erreicht", erklärte Unions Sportdirektor Ernst Tanner in einer Klubmitteilung: "Er hat sehr hart gearbeitet und jede Chance genutzt, die sich ihm geboten hat - in der ersten Mannschaft, der zweiten und im U-20-Nationalteam."

Tanner bestätigt auch, dass es schon "lange Zeit großes Interesse" an dem offensiven Mittelfeldspieler gegeben habe, nun aber der "richtige Zeitpunkt" gekommen sei, "um ihn in die Lage zu versetzen, seine Entwicklung in einer der besten Ligen der Welt fortzusetzen". Mit seinem Wechsel nach Europa folgt Aaronson dem Vorbild seines großen Bruders Brenden (22), der inzwischen bei RB Salzburg spielt.