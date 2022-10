Aaron, Burkardt und die gerissene Elfmeter-Serie

Die Qualität beim Elfmeterschießen hat in Mainz merklich nachgelassen. Beim 2:6 in München scheiterte Jonathan Burkardt an Sven Ulreich.

Im März war der 05-Stürmer noch an der Elfmeter-Orgie gegen Arminia Bielefeld beteiligt. Zwischen der 65. und 79. Minute machten Moussa Niakhaté, Burkardt und Marcus Ingvartsen am 27. Spieltag 2021/22 aus dem 1:0 gegen Bielefeld einen 4:0-Endstand. Das Elfmeterschießen war jahrelang so etwas wie die Paradedisziplin des FSV. Von April 2013 bis Mai 2022 wurde alle 36 gepfiffenen Elfer verwandelt und ein neue Bundesligarekord aufgestellt. Doch seit Beginn dieser Saison will es nicht mehr so richtig laufen.

Burkardts Pech: Ulreich blieb einfach stehen

Am 3. Spieltag hielt Rafal Gikiewicz bei Augsburg gegen Mainz einen schwach in die Ecke geschossenen Foulelfmeter von Aaron, konnte aber die 1:2-Niederlage nicht abwenden. Am vergangenen Wochenende in München versuchte es Burkardt mit einem hohen Schuss in die Mitte. Ulreich blieb einfach stehen und lenkte den Ball über die Latte.

Zwei oder mehr nicht verwandelte Elfmeter leisteten sich in dieser Saison neben Mainz in der Bundesliga nur noch zwei weitere Klubs. Hoffenheims Andrej Kramaric vergab am 2. und 6. Spieltag, bei Union Berlin ließen Jordan am 6. und Milos Pantovic am 11. Spieltag ihre Chance ungenutzt. Eine hundertprozentige Erfolgsquote weisen Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, 1. FC Köln, VfB Stuttgart, FC Augsburg und VfL Wolfsburg auf. Besonders treffsicher ist Niclas Füllkrug von Werder Bremen, der dreimal antrat und dreimal verwandelte, während Teamgefährte Marvin Ducksch einmal am gegnerischen Torhüter scheiterte.

Ingvartsen saß noch draußen

Das Mainzer Manko in München war, dass kurz vor der Pause, als Schiedsrichter Benjamin Cortus nach einer Abwehraktion von Ulreich überraschend auf den Punkt zeigte, der treffsichere Ingvartsen noch nicht auf dem Feld war. Später markierte der Däne sein fünftes Tor im fünften Spiel.

Ohne Ingvartsen schnappte sich Burkardt den Ball und versuchte, sein erstes Saisontor zu markieren. Vergeblich. Bereits zuvor hatte er Pech bei einem Pfostenschuss. "Bei Jonny bewerte ich eher, dass er davor gut gespielt hat, als diesen Elfmeter. Er hat erfüllt, was wir uns von ihm erhofft haben, und es ordentlich gemacht", sagte Trainer Bo Svensson.

Michael Ebert