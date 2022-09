Aalen trotzt Ulm ein 1:1 ab - Erfolgreicher Einstand für Bieler und Kaminski

Am Samstag holten die Kickers aus Offenbach im ersten Spiel unter Interimstrainer Alfred Kaminski ihren ersten Auswärtssieg. Ein erfolgreiches Debüt feierte auch Pascal Bieler auf der Steinbacher Trainerbank, während Ulm im schwäbischen Duell in Aalen mit einem Punkt zufrieden sein musste. Siege gab es außerdem für die SG Barockstadt und den Bahlinger SC.

Mit einem leicht ausgedünnten Programm ging am Wochenende der 9. Spieltag über die Bühne. Die beiden Zweitvertretungen vom FSV Mainz 05 (beim FSV Frankfurt) und der TSG Hoffenheim (gegen Eintracht Trier) hatten erfolgreich beantragt, ihre Spiele zu einem späteren Zeitpunkt austragen zu dürfen, da sie derzeit viele Junioren-Nationalspieler abstellen müssen.

Der Spirit war zuletzt bei Hessen Kassel und Kickers Offenbach eher unterdurchschnittlich ausgeprägt, entsprechend Spannung war drin im hessischen Krisenderby. In Durchgang eins sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, Chancen gab es auf beiden Seiten, in den letzten Spielminuten vor der Pause war vor allem die Heimelf aus Kassel nah dran am 1:0. Offenbachs Interimstrainer Alfred Kaminski hatte in der Kabine wohl die richtigen Worte gefunden, denn in Durchgang zwei waren zunächst seine Kickers präsenter. Die Führung der Gäste fiel dann aber in einer wieder ausgeglichenen Phase: Derflinger kam etwas glücklich an einen zweiten Ball und netzte aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste (69.). Es sollte der goldene Treffer des Tages bleiben: In den Schlussminuten drückte das Schlusslicht zwar auf den Ausgleich, der Ball wollte aber nicht den Weg ins Gästetor finden. Am Ende eine unglückliche Niederlage für Kassel - die siebte im neunten Spiel für das weiter sieglose Schlusslicht.

Mit einem Zähler musste sich derweil Spitzenreiter SSV Ulm 1846 im schwäbischen Kräftemessen beim VfR Aalen zufrieden geben. Der Primus hatte Probleme, in die Partie zu finden und wurde schon früh kalt geduscht: Nach einer Kombination kam der Ball zu Maiella, der flach auf 1:0 stellte (2.). In Folge hatte Ulm zwar mehr von der Partie, Großchancen waren aber kaum zu verzeichnen. Kurz vor der Halbzeit gab es dann aber Strafstoß für die Gäste, eine Chance, die sich Reichert nicht nehmen ließ und zum 1:1-Pausenstand ausglich (37.). In der zweiten Hälfte drängten die "Spatzen" mit zunehmender Spielzeit auf die Führung, Aalen aber blieb durch Konter gefährlich. In der Schlussphase schwächten sich die Gäste selbst - Reichert musste nach einem taktischen Foul mit der Ampelkarte vom Feld - sodass es am Ende bei der Punkteteilung blieb. Ulm bleibt aber an der Spitze und in der Liga weiter ungeschlagen.

Beim Spiel zwischen dem SGV Freiberg und dem TSV Steinbach Haiger stand ein Debütant im Fokus: Pascal Bieler bestritt sein erstes Spiel als Steinbacher Cheftrainer und fuhr sogleich einen 2:0-Sieg ein. Beide Teams hatten in der ersten Halbzeit gute Gelegenheiten, ließen in einer ausgeglichenen und unterhaltsamen Partie die Führung aber liegen. Nach Wiederanpfiff änderte sich das, Güclü stellte nach einer Hereingabe von Singer, die ihm vor die Füße fiel, auf 1:0 für Steinbach (53.). In Folge waren die Gäste bemüht, die Partie für sich zu entscheiden. So fiel das 2:0 durch einen Foulelfmeter, der Firat souverän verwandelte (68.). Zwar sah Steinbachs Eismann binnen weniger Minuten zweimal gelb und musste somit vom Platz, aber auch in Unterzahl ließen sich die Gäste nicht mehr das Butter vom Brot nehmen.

Siege für Fulda und Bahlingen

Zwei weitere Teams konnten am Samstag drei Punkte verbuchen. So siegte die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz im Aufsteigerduell gegen Wormatia Worms mit 4:1. Die Heimelf übernahm schon zeitig das Kommando und verdiente sich so Mitte der ersten Hälfte die Führung: Ganime Bastos köpfte eine Ecke zum 1:0 ein (27.). Fulda machte aber weiter Dampf, die Defensive der Gäste war schwer gefordert. Kurios fiel das 2:0. Nach Abstimmungsproblemen zwischen Keeper Cymer und Reuss schob Siakam das Leder ins leere Tor (36.). Mit dem Mute der Verzweiflung und einem Vierfachwechsel startete Worms in den zweiten Durchgang und wurde prompt belohnt: Shehada war nach einer Ecke mit dem 1:2 zur Stelle (55.). Doch die SG hatte eine schnelle Antwort parat, Löbig zog nach innen und netzte zum 3:1 ins lange Eck (66.). Für das 4:1 kurz darauf zeichnete Wüst verantwortlich, der nach einer Ecke volley traf - allerdings mit Unterstützung von Keeper Cymer (78.). Unterm Strich war es ein hochverdienter Erfolg der nun auf Rang vier notierten Fuldaer, traf die SG doch zudem noch zweimal Aluminium.

Knapp mit 1:0 setzte sich der Bahlinger SC beim Tabellenvorletzten FC Rot-Weiß Koblenz durch. Das Tor des Tages gelang Tost in der 62. Spielminute.

Homburg rückt an Ulm ran

Am Freitag schon rollte der Ball auf zwei Plätzen. Der Tabellenzweite FC 08 Homburg erwartete gegen den FC-Astoria Walldorf (15.) eine Pflichtaufgabe und erledigte diese mit Bravour. Gegen tief stehende Gäste war ein Mendler-Freistoß, den Gösweiner am zweiten Pfosten in die Maschen bugsierte, nach einer Viertelstunde der Dosenöffner. Vom FCA kam nur wenig, obwohl die Platzherren nach der Führung überwiegend verwalteten. Die einzige wirklich nennenswerte Gelegenheit hatte Becker in der 27. Minute nach einer Ecke, die allerdings kurz vor der Linie entschärft wurde. Nach der Pause wurden die Gastgeber wieder aktiver. Wiederum ein Standard brachte das 2:0. Ndonga wuchtete den Ball nach einer Ecke ins Tor (61.). Der Knoten bei Homburg war nun geplatzt. 120 Sekunden später stand es bereits 3:0. Der frisch eingewechselte Gerezgiher traf volley vom Strafraumrand. Von Walldorf war nichts mehr zu sehen. In der 73. Minute tauchte Eisele nach weitem Zuspiel dann noch einmal alleine vor Idjakvovic auf und überwand diesen zum 4:0-Endstand.

Im Parallelspiel kam es zum Verfolgerduell zwischen der TSG Balingen (6.) und dem VfB Stuttgart II (4.). Die VfB-Talente gingen in der 18. Minute durch Boziaris in Front. Die Heimelf schlug kurz nach der Pause aber durch Fritschi zurück (54.). Beim letztlich gerechten 1:1 blieb es auch.