Zwei Eigentore und zwei Elfmeter: Trier kommt in Hoffenheim unter die Räder

In der Regionalliga Südwest stand am Dienstagabend das Nachholspiel zwischen der TSG Hoffenheim II und dem SV Eintracht Trier auf dem Programm. Nach einer äußerst schwachen ersten Halbzeit der Gäste stand am Ende ein deutlicher Erfolg des Bundesliga-Nachwuchses.

Die TSG Hoffenheim II spielte sich im ersten Durchgang teilweise in einen Torrausch - erhielt dabei allerdings auch reichlich Unterstützung vom SVE. (Archivbild) IMAGO/Jan Huebner