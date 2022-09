TSV Steinbach Haiger stellt Bieler als Parlatan-Nachfolger vor

Der TSV Steinbach Haiger hat auf den Abgang von Trainer Ersan Parlatan zum 1. FC Nürnberg reagiert und mit Pascal Bieler (36) einen Nachfolger präsentiert.

Der Abgang von Trainer Ersan Parlatan zum 1. FC Nürnberg schlug beim TSV Steinbach Haiger zu Monatsbeginn hohe Wellen. "Ich hätte mir gewünscht, dass Ersan Parlatan dem TSV gegenüber mehr Verantwortung spürt für die Fortführung dessen, was er in diesem Sommer angefangen hat, und uns nicht zu diesem frühen Zeitpunkt verlässt", fand Geschäftsführer Arne Wohlfarth damals deutliche Worte.

Nun, zwei Wochen nach Bekanntwerden von Parlatans Abschied, haben die Verantwortlichen des TSV Steinbach Haiger einen neuen Trainer präsentiert. Pascal Bieler wird ab sofort die im Sommer neugeformte Steinbacher Mannschaft trainieren und soll die Entwicklung vorantreiben. Der Ex-Profi, der für Hertha BSC und den 1. FC Nürnberg 13 Bundesliga-Spiele bestritt, kommt von Borussia Dortmund. Beim BVB assistierte der gebürtige Berliner zuletzt Christian Preußer und Enrico Maaßen als Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Weitere Trainererfahrungen sammelte Bieler beim Wuppertaler SV, bei dem er mehrere Trainerposten durchlief. Der 36-Jährige unterschreibt bei den Hessen einen längerfristigen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Gesamtpaket stimmt bei Bieler

"Wir haben uns in den vergangenen zehn Tagen mit insgesamt sechs Kandidaten getroffen und uns die nötige Zeit genommen, die wir gebraucht haben", gibt Wohlfahrt Einblicke in die Trainersuche. "Uns war wichtig, einen Trainer zu finden, der den Weg, den wir eingeschlagen haben, fortsetzen will. Der also mit der Zusammenstellung der Mannschaft zufrieden ist und mit diesen Spielern seine Idee von Fußball Stück für Stück umsetzen will." Bei Bieler habe das Gesamtpaket gestimmt. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin froh, dass wir unseren Wunschkandidaten für uns gewinnen konnten", so der Geschäftsführer weiter.

"Ich freue mich auf die Mannschaft, meinen Trainerstab und auf den gesamten Verein. Für mich ist es wichtig, jetzt schnell alles kennenzulernen. Deswegen werden wir in den nächsten Tagen viel sprechen und viel arbeiten, um möglichst schon am Samstag in Freiberg erfolgreich zu starten", so Bieler, der große Lust auf Steinbach verspürt. "Ich bin davon überzeugt, dass man hier in den nächsten Jahren Spaß, Freude und guten Fußball erarbeiten kann."