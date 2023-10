Wolf: "Jeder wird eine Klasse besser, mindestens!"

Er ist der Mann für die Revolution im deutschen Nachwuchsfußball: Hannes Wolf will als DFB-Direktor alle Kinder in Deutschland auf ein neues Level heben. Der kicker hat ihn im DFB-Campus in Frankfurt besucht.

"Wir sind überzeugt davon, dass die neuen Spielformen allen Kindern helfen werden - vom untersten Leistungsniveau bis zum obersten", sagt Wolf und betont: "Sie sind für alle besser!"

Drei gegen drei auf vier Tore, vier gegen vier, fünf gegen fünf, das alles in Turnierform am Wochenende statt in altherkömmlichen Ligen - dieser Plan, keinesfalls neu, hat zuletzt für viele Diskussionen und auch Kritik gesorgt.

"Keiner will nur noch ohne Torwart spielen"

Mit den kicker-Reportern Thomas Böker und Bernd Salamon, die in ihrer Freizeit auch als Nachwuchstrainer aktiv sind, diskutiert Wolf die vielen Fragen, die sich stellen. Was ist mit der Ausbildung der Torhüter? "Keiner will nur noch ohne Torwart spielen", erklärt Wolf, "unsere Torwarttrainer sagen, dass die Keeper in den neuen Formaten besser werden."

Was ist mit den Vereinen, die sich unsicher sind, was die Organisation von Kinder-Festivals betrifft? "Auf dfb.de/kinder beantworten wir alle häufig gestellten Fragen", betont Wolf, "die Umsetzung einer solchen Reform braucht Zeit, bis sich alle gewöhnt haben, bis die Veränderungen angekommen sind - gerade bei denjenigen, die sich in den vergangenen Jahren davor verschlossen hatten."

Was ist mit den Kindern, die lieber auf zwei Tore spielen statt auf vier? Hier wird er deutlich: "Die Kinder stört auch, wenn sie das iPad weglegen sollen, wenn sie nicht mehr Schokolade essen dürfen oder abends früher ins Bett sollen. Als Erwachsene müssen wir doch eine Lebenswelt schaffen, die funktional ist, in der sich die Kinder gut entwickeln." Auch deshalb die Reform.

Der U-11-Trainer von Hertha sagt mir: Die Engländer machen eine andere Sportart! Hannes Wolf

Der neue Kinderfußball biete den Kindern eine völlig neue Welt, und deshalb betont der DFB-Mann: "Jeder wird eine Klasse besser, mindestens! Der U-11-Trainer von Hertha sagt mir: Die Engländer machen eine andere Sportart! Die trainieren längst so. Die Belgier machen es besser als wir. Aber jetzt - endlich - haben auch wir wunderbare Trainingsformen, die vor allem für einen eigenen Weg stehen und das Alte mit dem Neuen verbinden. Und nun setzen wir sie konsequent um - auch über die Wettbewerbsformen."

2024/25 werden sie in ganz Deutschland verbindlich eingeführt.

Bernd Salamon

Die kicker-Reporter Bernd Salamon (li.) und Thomas Böker mit Hannes Wolf. kicker

Im Interview im Montags-kicker (ab Sonntagabend auch als eMagazine) spricht Wolf auch über die schwierige Entwicklung an den Schulen, über Trainer, die die neuen Regeln nicht umsetzen wollen, über Vereine, die ihre Sportplätze für die Kinder nicht aufsperren und über Pep Guardiola, dessen Vorliebe für Rondo-Trainingsformen Hannes Wolf gar nicht teilt.