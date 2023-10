Warum Nagelsmann sich Augsburg gegen Wolfsburg anschaute

Unter Trainer Jess Thorup blüht Phillip Tietz (26) beim FC Augsburg auf. Deswegen schaut auch der Bundestrainer genau hin.

Markierte das 1:0 gegen Wolfsburg am Wochenende: Phillip Tietz. IMAGO/Jan Huebner

Acht Tore hat der FC Augsburg in den ersten beiden Spielen unter Neu-Trainer Jess Thorup erzielt und dabei einen Bundesliga-Rekord nur knapp verpasst. Mehr gelangen zum Start in ihre Amtszeiten nur Udo Lattek (Bayern) und Willi Entenmann (Stuttgart) mit zehn Toren sowie Rinus Michels (Köln) und Timo Konietzka (Uerdingen) mit neun Treffern.

Großer Anteil am Aufschwung

Mit zwei Toren und einer Vorlage hat Phillip Tietz an den jüngsten zwei Siegen keinen kleinen Anteil. Der bullige Stürmer hat sich wie schon in der Vorwoche beim 5:2 in Heidenheim auch gegen Wolfsburg (3:2) für eine gute Leistung belohnt. "Ein Stürmer ist da, um Tore zu schießen", meint Tietz, schiebt aber selbstkritisch hinterher: "Ich freue mich über jedes einzelne Tor, jetzt habe ich zweimal hintereinander getroffen. Aber das reicht nicht aus, du musst schon öfter treffen."

Eine gesunde Einstellung, die genau beobachtet wird. Nach kicker-Informationen saß am Samstag Julian Nagelsmann in der Augsburger WWK-Arena, um sich ein Bild von Tietz zu machen. Auf der Suche nach einem zweiten Stürmer für den EM-Kader schaut sich der Bundestrainer in Deutschland um und hat Tietz im Blick. "Der spielt nicht viel Hacke, Spitze", lobt Teamkollege Elvis Rexhbecaj. "Tietzi ist ein Spieler, der viele Meter macht, viel fürs Team arbeitet und sich zum Glück wieder belohnt hat."

Bei Thorup hoch im Kurs

Nach dem Last-Minute-Abgang von Mergim Berisha im Sommer gibt es beim FCA nicht mehr diesen einen Unterschiedsspieler in der Offensive, dafür wird die Last auf mehrere Schultern verteilt - Tietz‘ ist eine davon. Und auch abseits seiner ersten beiden Bundesliga-Treffer findet Tietz großen Gefallen bei Trainer Thorup: "Er ist nicht nur ein Stürmer, der Tore machen kann", erklärte der Däne auf Nachfrage. "Er ist ein Teamplayer, hilft viel im Pressing."

Mit seinen 1,90 Meter und den tätowierten Armen und Beinen ist sich Tietz nicht zu schade, in Duelle zu springen, um jeden Ball zu kämpfen - und das Publikum dabei mitzunehmen. "Ich habe das Gefühl, dass, wenn du ihm das Vertrauen schenkst, er immer versucht, das zurückzugeben". lobt Thorup. "Das hat er für die Mannschaft gemacht. Er hat das super gemacht." Wieder mal. Ob Nagelsmann das bald auch sagen kann?