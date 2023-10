Terzic lobt Özcan: "Hätte verdient, öfter und mehr zu spielen"

Nach Dortmunds wichtigem Erfolg in Newcastle wartet am Sonntagnachmittag das Duell bei Eintracht Frankfurt auf den BVB. Trainer Edin Terzic äußerte sich im Vorfeld unter anderem zum Status der angeschlagenen Spieler.

Wäre in Frankfurt die erste Alternative für den angeschlagenen BVB-Kapitän Emre Can: Salih Özcan. IMAGO/Crystal Pix

Julian Brandt, Julian Ryerson und Emre Can. Bei allen drei "schauen wir gleich, ob sie das Abschlusstraining absolvieren können", sagte Terzic im Rahmen der Pressekonferenz und ließ dabei offen, "ob und wen wir mit nach Frankfurt nehmen". Die Sorgenkinder seien zwar am Freitag noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, "fühlen sich aber besser". Die finale Entscheidung wollte Terzic nicht vor der Abschlusseinheit fällen, vielmehr danach abwägen, für wen es reicht.

Sollte Can, der sich beim 1:0-Sieg in Newcastle kurz vor der Pause verletzte, nicht auflaufen können, wäre Salih Özcan die logische Alternative. Schon am Mittwoch war der Türke für den Dortmunder Kapitän in die Partie gekommen und imponierte mit seiner Leistung über mehr als 45 Minuten durchaus (kicker-Note 2,5). "Salih ist jemand, der verdient gehabt hätte, öfter und mehr zu spielen. Er hat sich richtig reingebissen in die Saison", lobte Terzic den defensiven Mittelfeldspieler.

Dortmund bestreitet in Frankfurt das 1909. Bundesligaspiel

In Frankfurt könnte der BVB seine Erfolgsserie in der Bundesliga fortsetzen, fünfmal gewannen die Borussen zuletzt am Stück. Ein Dreier bei der auf Platz sieben stehenden Eintracht würde den Dortmundern weiterhin einen Platz in der Spitzengruppe sichern. Dies wäre laut Terzic der passende Rahmen mit Blick auf das 1909. Bundesligaspiel des im Jahr 1909 gegründeten BVB.