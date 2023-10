Svensson: "Wir müssen ein Ergebnis liefern"

Wenn das Schlusslicht beim Vorletzten gastiert, braucht es keine großen Worte. Zu punkten gilt als alternativlos.

Viel zu erklären gibt es aus Mainzer Sicht nicht mehr vorm Kellerduell beim VfL Bochum am Freitagabend. Die Tabelle spricht für sich - das wurde auch auf der obligatorischen 05-Pressekonferenz vorm Gastspiel des Letzten beim Vorletzten deutlich. "Den Jungs in der Kabine und uns allen ist sehr, sehr klar, dass wir ein Ergebnis liefern müssen", versicherte Trainer Bo Svensson. "Wir können nicht immer nur sagen, die Leistung war einigermaßen okay. Wir brauchen auch die Punkte." Damit ist in der Tat praktisch alles gesagt. Denn allein vom Resultat im Vonovia Ruhrstadion wird die weitere Bewertung der Mainzer Lage maßgeblich abhängen.

In Mainz kann man ruhig arbeiten, das finde ich richtig. Bo Svensson

Im ungünstigsten Fall auch mit Blick auf den Trainer, dessen ausstehendes Bekenntnis zu einer Mainzer Zukunft über die Saison hinaus bei einer sich zuspitzenden sportlichen Krise zum brisanten Thema werden könnte. Bisher verspürt Svensson, "dass man in Mainz ruhig arbeiten kann. Ich finde das die richtige Art und Weise, auch wenn es nicht um mich geht". Personell, erklärt der Däne, kann er aufs gleiche Aufgebot zurückgreifen wie jüngst beim 1:3 gegen Bayern. Der zuletzt angeschlagene Karim Onisiwo sei inzwischen wieder ein Kandidat für die Startelf, Gleiches gelte für Silvan Widmer und Josuha Guilavogui. Ob Svensson tatsächlich Änderungen vornimmt, ließ er indes offen.