Streich ehrlich: "Wir waren einfach nicht gut genug"

Überraschend ist Freiburg in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Paderborn ausgeschieden. Trainer Christian Streich suchte nach dem Abpfiff nach Erklärungen.

Raus in Runde zwei: Christian Streich & Co. scheiterten an Paderborn. IMAGO/Eibner

In der Saison 2021/22 hatte es Freiburg ins Pokalfinale geschafft und dort knapp im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig verloren. In der vergangenen Spielzeit waren die Breisgauer dann bis ins Halbfinale vorgestoßen, auch dort war gegen die Sachsen Endstation gewesen.

Und 2023? In diesem Jahr ist überraschend schon in der zweiten Runde Schluss - nach einer 1:3-Heimniederlage gegen Paderborn. "Wir hatten zwei außergewöhnliche Jahre im Pokal, das gab's noch nie beim SC. Jetzt sind wir draußen", sagte Coach Christian Streich nüchtern.

Zuvor hatte er eine Partie gesehen, in der seine Mannschaft offensiv vieles schuldig geblieben war. Gegen einen gierigen Aufsteiger aus Paderborn, der gut in den Zweikämpfen und eiskalt vor dem Tor gewesen war, hatte Freiburg konstant Probleme. "Wir waren heute offensichtlich nicht in der Lage, anders auf dem Platz zu stehen. Wir haben gedrückt, es waren noch einige gefährliche Aktionen dabei. Aber wir waren heute einfach nicht gut genug", musste Streich trocken und nüchtern eingestehen.

Der Coach suchte nach dem Abpfiff nach Erklärungen für den Auftritt. "Wir haben durchgehend viel zu wenig Spieler, die fit sind", so Streich, der aktuell zum Beispiel auf Kapitän Christian Günter, Rolland Sallai, Maximilian Philipp oder Daniel-Kofi Kyereh verzichten muss.

Streich lobt den SC Paderborn

Aber natürlich durfte an diesem Abend das Lob an den Gegner nicht fehlen. Der SCP aus der 2. Liga hatte ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und sich das Weiterkommen verdient. "Paderborn war spritziger, hat es clever gemacht. Wir haben schlecht verteidigt bei den Gegentoren. Ich hab den Jungs in keinster Weise einen Vorwurf gemacht", so Streich, der hinterherschob: "Die Jungs haben sich dagegen gestemmt. Wir haben alles probiert gegen eine gute Paderborner Mannschaft. Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln gegen Mönchengladbach."

Denn lange über die Niederlage nachdenken können die Freiburger nicht, in diesen Wochen geht es Schlag auf Schlag. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach weiter, in der kommenden Woche steht am Donnerstag (21 Uhr, ebenfalls LIVE! bei kicker) das Europa-League-Spiel gegen TSC Backa Topola an.