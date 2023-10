Neuer vertröstet Schuhen

Das erfolgreiche Comeback war für Manuel Neuer so besonders, dass er nach Bayerns 8:0 gegen Darmstadt auch sein Trikot nicht hergeben wollte. Marcel Schuhen hatte trotz der Abfuhr Verständnis.

Satte acht Gegentore musste Marcel Schuhen am Samstag in München binnen einer Halbzeit hinnehmen, darunter auch noch eines aus unwirklicher Entfernung, als Harry Kane den Torhüter des SV Darmstadt 98 aus der eigenen Hälfte überrumpelte. Und auch nach dem Schlusspfiff wurde der Nachmittag für Schuhen nicht erfolgreicher.

Beim Versuch, das Trikot von Gegenüber Manuel Neuer zu ergattern, erhielt der 30-Jährige eine Abfuhr. "Beim Comeback - da will ich es schon ganz gerne selber behalten", erklärte später Neuer, der nach 331 Tagen wieder im Tor des FC Bayern gestanden hatte und hinterher nicht verhehlte, wie besonders dieser Tag für ihn war. Sein schwarzes Torwarttrikot soll bei ihm zu Hause einen besonderen Platz erhalten.

Schuhen konnte mit Neuers Entscheidung offenbar leben. "Er hat es auch verstanden, es war alles easy", so Neuer über seine Unterhaltung mit dem Schlussmann der Lilien, der beim Aufsteiger seine erste Bundesliga-Saison erlebt und bisher zu überzeugen wusste (kicker-Notenschnitt nach acht Spieltagen: 2,88).

Im März erhält Schuhen eine neue Chance auf das Souvenir. Neuers Versprechen: "Beim Rückspiel ist das gar kein Problem. Ich tausche ja immer mein Trikot - nur jetzt am heutigen Tag, das behalte ich."

Schuhen: "Ich würde dieses Spiel gerne in Gleichzahl spielen"

An das 0:8, Darmstadts historisch höchste Niederlage in der Bundesliga, will Schuhen womöglich ohnehin nicht unnötig lange erinnert werden, auch wenn seine Mannschaft den Bayern bis zur Pause ernsthafte Probleme bereitet hatte. "Die erste Halbzeit war so, wie wir uns das vorstellen. Ich würde dieses Spiel gerne in Gleichzahl spielen, ob jetzt zehn gegen zehn, neun gegen neun oder elf gegen elf", haderte Schuhen angesichts der beiden frühen Roten Karten der Gäste am "Sky"-Mikrofon. "Was in der zweiten Halbzeit passiert ist, habe ich noch nicht erlebt. Es gibt immer wieder was Neues in der Fußballkarriere."