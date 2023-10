Leitl: "Ich glaube nicht, dass Braunschweig interessiert"

Hannover 96 reist mit viel Selbstbewusstsein zum heiklen Duell auf Schalke (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker). Da rückt für Trainer Stefan Leitl selbst das Derby kommende Woche gegen Braunschweig in den Hintergrund.

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein. Während Schalke auf vier Niederlagen in Serie zurückblickt, ist Hannover im Kreis der Aufstiegskandidaten angekommen. "Eine Tabelle lügt nie, deswegen stehen wir zurecht auf Platz vier", sagt Leitl selbstbewusst.

In Gelsenkirchen erwartet der 96-Trainer einen "emotionalisierten" Gegner, bei dem zuletzt so ziemlich alles schieflief. Deswegen soll sein Team "ab Minute eins komplett fokussiert sein, sich auf die eigenen Stärken besinnen und dagegenhalten".

Personell kann er dabei aus dem Vollen schöpfen, einzig Havard Nielsen ist nach seiner Roten Karte in Kaiserslautern noch für ein Spiel gesperrt. Das bedeutet aber auch, dass sich die zweite Reihe derzeit gedulden muss. Auch Nicolo Tresoldi ist nach seiner langen Grippe-Erkrankung, in deren Folge er sechs Kilo Gewicht verloren hatte, wieder eine Option für die Sturmspitze. Die Entscheidung über die Aufstellung falle nach dem Abschlusstraining am Freitag.

Leitl: "Das Ego muss in die Hosentasche"

"Jeder einzelne Spieler wird gebraucht, auch wenn wir jetzt eine Phase haben, in der sich ein Stamm herauskristallisiert hat", betont Leitl in Richtung der Reservisten. "Die Verpflichtung für die Jungs ist, dass sie zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden. Das Ego muss in die Hosentasche gepackt werden. Das Team steht über allem. Das machen sie richtig gut und jeder akzeptiert seine Rolle. Wenn wir ein paar Prozente nachlassen, dann wird der Erfolg nicht da sein. Das ist der Appell an die Jungs."

Inwieweit das stets brisante Derby gegen Eintracht Braunschweig am kommenden Spieltag schon eine Rolle spiele, beantwortet Leitl mit klaren Worten: "Bei allem Respekt und ich weiß natürlich um den Stellenwert dieses Spiels, aber wir spielen auf Schalke, vor 60.000 Zuschauern gegen den drittgrößten Verein aus Deutschland. Ich glaube nicht, dass einen Eintracht Braunschweig interessiert." Begleitet werden die Niedersachsen nach Gelsenkirchen übrigens von 5300 96-Fans.