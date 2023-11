Last-Minute-Sieg verlängert Jahn-Serie - RWE erneut dramatisch

Dresden und Regensburg marschieren im Gleichschritt vorneweg. Während die SGD eine Pflichtaufgabe erfüllte, machte es der Jahn in München äußerst spannend. Einmal mehr dramatisch siegte Essen. Saarbrücken kam derweil nach der Pokal-Sensation nicht über ein Remis hinaus.

Dynamo Dresden hat Jahn Regensburg wieder von der Tabellenspitze verdrängt - ein Tor mehr Differenz macht den Unterschied zwischen den punktgleichen Teams, wobei die SGD auch noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Im Heimspiel gegen Freiburg II am Samstag tüteten die Sachsen einen schmucklosen 2:0-Erfolg ein. Bereits in der 3. Minute landete ein Weitschuss aus fast 50 Metern von Herrmann im Freiburger Tor, die Entscheidung allerdings gelang Meißner erst kurz vor Schluss (86.). Freiburg wusste zwar über weite Strecken mit Ball zu gefallen, war aber vor dem Tor zu harmlos. Während die Negativserie der Breisgauer mit der dritten Niederlage in Folge also weitergeht, verdiente sich Dresden den siebten Heimsieg im siebten Heimspiel.

Stichwort sieben: Ihren siebten Sieg in Serie feierten die Regensburger. Im bayerischen Duell beim TSV 1860 München reichte ein Joker-Tor von Eisenhuth in der Nachspielzeit zum 1:0-Auswärtsdreier. Die Löwen waren wegen zahlreicher Sperren personell geschwächt in die Partie gegangen, zudem hatte sich Tarnat beim Aufwärmen verletzt. Zwarts stand offiziell verletzungsbedingt nicht im Kader gegen sein Ex-Klub, bei einem Einsatz wäre wegen einer Klausel eine fünfstellige Summe fällig gewesen.

Déjà-vu für Essen

Vor ausverkauftem Haus (19.200 Zuschauer) erhöhte Rot-Weiss Essen seine Siegesserie auf vier Spiele und sprang damit vorübergehend auf den dritten Platz. Matchwinner beim knappen 2:1 gegen Arminia Bielefeld war Berlinski (90.), der den Last-Minute-Sieg besorgte, nachdem Oppie (86.) kurz zuvor Obuz' Treffer aus der 22. Minute ausgeglichen hatte. Auf ähnlich dramatische Art und Weise hatte RWE vor einer Woche bereits in Duisburg gewonnen.

Der 1. FC Saarbrücken kam nach der Pokal-Sensation gegen die Bayern in der Liga nicht über ein 2:2 in Sandhausen hinaus. Zeitz (24.) und Rabihic vom Punkt (48.) schossen die Saarländer zweimal in Führung, doch Hennings (45.+1) und Ben Balla in der Nachspielzeit (90.+4) konnten jeweils ausgleichen.

Haching stürzt Lübeck auf direkten Abstiegsplatz

Einen am Ende hauchdünnen 3:2-Sieg fuhr die SpVgg Unterhaching in Lübeck ein. Nach einem Doppelschlag von Maier (2.) und Hobsch (5.) sowie einem weiteren sehenswerten Hobsch-Treffer (39.) sah zur Pause alles nach einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus - auch, weil ein vermeintlicher Abseitstreffer von Lübecks Hauptmann (11.) aberkannt wurde. Im zweiten Durchgang startete der VfB mit Treffern von Akono (53.) und Breier (77.) eine Aufholjagd, die letztendlich aber nicht von Erfolg gekrönt war. Und so stürzte Lübeck am 14. Spieltag auf einen direkten Abstiegsplatz ab.