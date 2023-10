Beermanns Erwartungshaltung: "Drei Punkte"

In der Fremde noch sieglos ist der VfL Osnabrück. Ob sich das am Freitagabend bei der heimstarken SpVgg Greuther Fürth ändert? Der Wille ist absolut da, sagt Timo Beermann.

Keine Frage, das jüngste 0:2 gegen Mit-Aufsteiger Wehen Wiesbaden schmerzt den VfL Osnabrück, der es verpasste, mit einem Heimsieg den Anschluss an Platz 15 herzustellen. Die Niederlage habe Spuren hinterlassen, wie Timo Beermann konstatiert: "Man hat auch die letzten Tage gemerkt, dass es in den Köpfen der Jungs drin war", wird der Kapitän auf der vereinseigenen Website zitiert.

Gleichwohl blickt der 32-Jährige optimistisch nach vorne. "Das Team lebt" und sei gewillt, "am Freitag Leistung zu bringen und alles für den VfL zu geben", beschreibt Beermann die Stimmung in der Mannschaft. Schließlich soll diesmal auch das Ergebnis für den aktuellen Tabellen-17. stimmen.

Fürth präsentiert sich sehr laufstark

Auf den VfL wartet in Fürth sicherlich keine leichte Aufgabe, das Kleeblatt ist vor heimischer Kulisse nur schwer zu knacken (3/1/1). Für die Niedersachsen, auswärts bislang mit zwei Punkteteilungen, wird es auch darauf ankommen, die Intensität hochzuschrauben, denn die SpVgg liegt mit ihrer Laufleistung (118,1 Kilometern pro Spiel) in den Top Fünf der Liga (Osnabrück: 111,9).

Wir sind hauptverantwortlich dafür, positive Szenen zu kreieren. Tobias Schweinsteiger

Tobias Schweinsteiger hat bei der Zorniger-Elf eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern ausgemacht, seiner Meinung nach hätten die Franken aufgrund der bisherigen Leistungen mehr Punkte verdient gehabt. Doch allzu sehr auf den Gegner schauen wollte der Osnabrücker Coach denn auch nicht, denn: "Wir sind nun hauptverantwortlich dafür, positive Szenen zu kreieren und uns über die daraus resultierenden positiven Emotionen Selbstbewusstsein zu erarbeiten."

An die beiden letzten Duelle in Fürth hat der VfL gute Erinnerungen: Vor dem 1:1 in der Saison 2020/21 gelang beim 2:0 in der Spielzeit 2019/20 der erste Rückrundensieg. Eine erneute Premiere, diesmal in Form des ersten Auswärtssieges, strebt nun Beermann an: "Die Erwartungshaltung ist, dass wir drei Punkte mit nach Hause nehmen."