Abreise schon terminiert: Angeschlagene Popp fehlt DFB-Frauen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss die beiden anstehenden Nations-League-Spiele gegen Wales und auf Island ohne Torjägerin Alexandra Popp (32) bestreiten. Das gab der DFB am Donnerstagnachmittag bekannt.

Zu dem ganzen Wirbel um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kommt ein heftiger personeller Rückschlag für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Wie der DFB am Donnerstagnachmittag auf seinen Social-Media-Kanälen mitteilte, steht Interimstrainer Horst Hrubesch in den anstehenden Nations-League-Partien gegen Wales am Freitag (17.45 Uhr) in Sinsheim sowie in Reykjavik gegen Island am Dienstag (20 Uhr, beide LIVE! bei kicker) die wohl wichtigste Spielerin nicht zur Verfügung.

"Alexandra Popp steht der Mannschaft morgen beim Spiel gegen Wales aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung und wird in Absprache mit dem Verein nach der Partie abreisen", schrieb der DFB. "Sie hatte eine Verhärtung aus der Oberschenkelmuskulatur heraus", präzisierte Hrubesch. In der Nations-League-Gruppe 3 der Liga steht Deutschland mit drei Zählern aus zwei Spielen hinter den verlustpunktfreien Däninnen auf Rang zwei. Mit Siegen über Island und Wales wollen die DFB-Frauen den Druck auf Dänemark hochhalten.

Revanche in Rostock?

Chance zur Revanche - das Hinspiel ging 0:2 verloren - hat Hrubeschs Mannschaft dann am 1. Dezember, wenn Dänemark ins Rostocker Ostseestadion kommt. Spätestens dann soll sicherlich auch Torjägerin Popp wieder mitwirken. Die 133-malige A-Nationalspielerin (66 Treffer) schoss in dieser Saison bislang zwei Bundesliga-Treffer (bei fünf Einsätzen) sowie zwei in der Champions-League-Qualifikation (beim 3:3 in Paris).

Die Verletzung kommt zur Unzeit, da in Wolfsburg nach dem Verpassen der Champions-League-Gruppenphase sowie dem ersten Punktverlust in der Liga gegen Hoffenheim (2:2) Sand im Getriebe ist. Gleichzeitig sind Siege über Wales und Island für die DFB-Elf fast schon Pflicht, um sich im Kampf um den Gruppensieg alle Möglichkeiten zu erhalten. Nur der Gruppenerste hat letztlich die Chance, 2024 an der Nations-League-Finalrunde teilzunehmen und sich dabei eines der beiden begehrten Tickets für Olympia in Paris zu sichern.

Schüller - oder doch Freigang?

Popps Verletzungspech bedeutet freilich auch die Chance für andere Angreiferinnen. "Ich glaube, das können wir nicht zu 100 Prozent kompensieren, aber wir können es kompensieren", so Hrubesch. Gerechnet wird mit Lea Schüller vom FC Bayern als Ersatz, es gebe aber auch "ein paar andere, die auch auf dieser Position spielen können", stellte Hrubesch klar.

Mit starken Leistungen drängte sich beispielsweise auch Eintracht-Stürmerin Laura Freigang auf, die in 22 Länderspielen bis dato auf beachtliche zwölf Treffer kommt. In fünf Ligaspielen netzte sie bis dato viermal, dazu kommen zwei Treffer in den beiden Champions-League-Quali-Partien gegen Sparta Prag.