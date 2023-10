Popp rettet den VfL-Frauen spät Platz eins im Topspiel

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben nach dem überraschenden Aus in den Play-offs zur Champions League nun in der Liga im Topspiel gegen Hoffenheim den nächsten Rückschlag vermieden. Der VfL glich nach 0:2-Rückstand noch spät aus und bleibt Tabellenerster.

Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot nahm nach dem überraschenden 0:2 gegen den FC Paris - gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Königsklassen-Aus - nur eine Änderung vor. Oberdorf nahm auf der Bank Platz, dafür rückte Brand in die Startelf. Torhüterin Frohms, die auch nicht zur Nationalelf reist, fehlte weiter aufgrund einer Gehirnerschütterung, Schmitz stand erneut im Tor.

TSG-Coach Stephan Lerch, der einst Wolfsburg sehr erfolgreich trainiert hatte, stellte bei seiner Rückkehr sein Team nach dem 3:0-Erfolg beim 1. FC Nürnberg auf zwei Positionen um: Dongus und Harsch liefen für Corley und Diehm auf (beide Bank).

Memeti eröffnet für die TSG

"Jetzt wird es eine andere Saison", hatte Stroot nach der verpassten Gruppenphase in der Champions League erklärt, der Fokus richtet sich nun vor allem auf die Meisterschaft. Und sein Team fand gegen die TSG ordentlich ins Spiel, hatte durch Huth auch den ersten Abschluss (7.). Allerdings versteckten sich die Gäste nicht. Vielmehr näherte sich Janssens an (15.), ehe Memeti kurz später nach einem starken Pass von Specht zum 1:0 vollendete (18.).

Krumbiegel hätte fast erhöht, Wolfsburg antwortete in einer Phase, in der beide Teams mit offenen Visier agierten, durch Brand (21.) und Endemann (23.) - allerdings nicht mit dem Ausgleich. In der Folge verlor die Partie etwas an Fahrt. Dem VfL fehlten die zündenten Ideen, die Kraichgauerinnen standen hinten sicher - und schlugen fast mit dem Pausenpfiff nach einer schönen Kombination ein zweites Mal zu: Alber wurde freigespielt, versuchte es aus spitzem Winkel, und Janssen lenkte den Ball ins eigene Tor.

Wolfsburg kam trotz des Rückschlags engagiert aus der Kabine, durch Pajor, Lattwein und Endemann zu kleineren Möglichkeiten und in der 55. Minute dann zum Anschluss. Nach einem Foul an Popp verwandelte Janssen den fälligen Elfmeter zum 1:2. Die Stroot-Elf war im Spiel, hatte nach einer guten Stunde aber Pech, dass ein abgefälschter Popp-Kopfball nur am Querbalken landete. Nur wenig später wurde Popp im Strafraum freigespielt, zögerte kurz und wurde beim Abschluss noch geblockt.

Popp gleicht spät aus

Die Hoffenheimerinnen schwammen - und die Wölfinnen bissen durch Popp kurz vor dem Ende doch noch zu (89.). Nach dem 2:2 geht der VfL als Tabellenerster in die Länderspielpause, die TSG bleibt hinter Wolfsburg auf Platz zwei.

Danach steht für die Wölfinnen gleich das nächste Topspiel an: Es kommt zum Duell mit dem FC Bayern München. Hoffenheim empfängt am sechsten Spieltag den SC Freiburg.