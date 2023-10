96 will "in Schlagdistanz bleiben" - Leitl froh über Voglsammer

Zumindest vorübergehend winkt Hannover 96 am Freitagabend ein Aufstiegsrang in der Tabelle. So soll es nach dem Willen des Trainers kommen. Auch Verteidiger Phil Neumann formuliert klar die Ansprüche der Niedersachsen. Helfen sollen die Fans auf den gut besetzten Tribünen.

Mit einem unerfreulichen Erlebnis hatte sich Hannover 96 in die Länderspielpause verabschiedet. Das bittere, hitzige 1:3 auf dem Betzenberg und die Umstände, die dazu führten, beschäftigten Mannschaft und Macher noch einige Tage. Aber: "Wir haben das Kaiserslautern-Spiel verarbeitet, hatten dann einen guten Test gegen Bochum (3:1 gewonnen, d. Red.) und sind gut in diese Trainingswoche gestartet", berichtet Phil Neumann. Und der Verteidiger macht eine klare Ansage zur nun anstehenden Partie am Freitagabend: "Wir sind bereit, wollen Magdeburg besiegen und in Schlagdistanz nach oben bleiben." Zusätzlicher Anreiz: Zumindest vorübergehend winkt bei einem Erfolg Aufstiegsplatz zwei in der Tabelle.

Fünf fitte Spieler fallen heraus

"Große Freude" verspürt Stefan Leitl vor dem Spiel. "Wir wollen natürlich unsere Heimspiele gewinnen. Das ist wichtig für eine erfolgreiche Saison." Gelingen soll es mit dieser Freude, Fußball zu spielen, um die Leistung der vergangenen Wochen wieder auf den Platz zu bringen - so lautet zumindest die Maßgabe des Trainers für seine Mannschaft.

Freude und vor allem Offensivwucht soll mutmaßlich erstmals vor eigenem Publikum von Beginn an Last-Minute-Neuzugang Andreas Voglsammer, der über eine aktuell gute Form verfügt, einbringen. "Ich bin froh, dass er hier ist", bekennt Leitl, der vorne den rot-gesperrten, zuletzt torgefährlichen Havard Nielsen ersetzen muss. "Wäre uns der Transfer mit Voglsammer nicht geglückt, sähe es gegen Magdeburg in der Sturmspitze nicht so gut aus …"

Zumal Youngster Nicolo Tresoldi nach seinem Infekt vorerst nur als Joker zurückkehren wird. Die zuletzt verletzten Max Besuschkow (Fuß) und Max Christiansen (Rücken) stehen ebenfalls wieder im Spielkader. "Das gibt uns mehr Möglichkeiten", ist Leitl auch hier guter Dinge, hat aber auch die Qual der Wahl: "Zu Havard Nielsen werden auch fünf fitte Spieler dazu kommen, die nicht berücksichtigt werden. Aktuell hat sich ein gewisser Stamm herausgebildet, so dass man nicht in eine permanente Rotation kommt. Trotzdem bleibt jeder wichtig für den Erfolg, jeder kennt seine Rolle."

Volles Stadion erwartet

Der Aufschwung in Hannover lässt sich auch an den Besucherzahlen festmachen. Zum Freitagabendspiel gegen den FCM erwartet der Klub rund 38.000 Zuschauer. "Das ist unter Flutlicht für jeden Spieler fast schon Motivation genug", glaubt Stefan Leitl an die Macht der Unterstützung von den Tribünen, die man umgekehrt schmerzlich zuletzt beim Gegner in Kaiserslautern erlebt habe. "Die Fans stehen hinter uns und geben uns ein gutes Gefühl", registriert Phil Neumann den Zuspruch. "Man merkt, dass die Hütte voll ist. Wir wollen den Fans etwas zurückgeben, sie tragen uns."