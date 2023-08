96-Keeper Stahl erleidet Jochbeinbruch

Hannover 96 muss vorerst auf Nachwuchstorwart Toni Stahl verzichten. Der 23-Jährige verletzte sich beim Spiel der U 23 schwer im Gesicht.

Hannovers Torwarttalent Toni Stahl hat sich am Samstag beim Spiel der zweiten Mannschaft der 96er gegen den TSV Havelse (3:2) in der Regionalliga Nord eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen. Das gab der Verein am Sonntagabend bekannt.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler in der Nachspielzeit musste der 23-Jährige auf dem Feld behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ein Jochbeinbruch diagnostiziert. Mittlerweile wurde der Schlussmann, der bei den Niedersachsen einen Profivertrag besitzt, erfolgreich operiert.

Wie Hannover 96 weiter mitteilte, wird Stahl im Profitraining sowie bei den Spielen der U 23 "bis auf Weiteres" fehlen.