96-Boss Kind peilt Rückkehr in die Bundesliga an

Mit geballter Finanzkraft und frischen Gesichtern soll es in Hannover wieder aufwärtsgehen. Wenn die Klasse gesichert ist …

Klub-Boss Martin Kind will Hannover 96 zurück in die Bundesliga führen. imago images/Henning Scheffen

Hannover 96 will am Freitagabend gegen den Karlsruher SC (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den Klassenerhalt ins Ziel bringen. Und danach eine Zeitenwende einleiten.

Etat von rund 40 Millionen Euro

96-Boss Martin Kind hatte angekündigt, nach dem Spar- und Schrumpfkurs der jüngeren Vergangenheit wieder in den Angriffsmodus umschalten und 2022/23 mit einem Etat von rund 40 Millionen Euro die Rückkehr in die Bundesliga ins Visier nehmen zu wollen. Mit geballter Finanzkraft soll es nach dem so bald wie möglich gesicherten Verbleib in der 2. Liga wieder aufwärtsgehen, mit frischen Gesichtern.

Aussichtsreiche Gespräche mit Neumann

Wie der Vorbote einer neuen Zeit wirkt dabei Fabian Kunze. Mit dem 23-jährigen Bielefelder vereinbarte 96 einen Vertrag bis 2025. Er kommt ablösefrei und soll mit seiner Robustheit im defensiven Mittelfeld, wo zumindest Mark Diemers und Mike Frantz den Klub verlassen werden, für neue Stabilität sorgen. In aussichtsreichen Gesprächen befinden sich die Niedersachsen außerdem mit Phil Neumann. Der 24-jährige, einst beim Ligakonkurrenten FC Schalke 04 ausgebildete Kieler gilt als designierter Nachfolger von Verteidiger Marcel Franke, der keine Zukunft in Hannover hat. Eine kurze Kieler Vergangenheit besitzt auch Max Besuschkow. Der Vertrag des Mittelfeldspielers in Regensburg läuft aus, ihn hat 96 im Visier.

Für den Angriff wäre mit dem FC Bayern über Nicolas Kühn, einem verlorenen Sohn, der in Wunstorf vor den Toren Hannovers geboren wurde, nach dessen Ausleihe nach Aue über eine Rückkehr zu 96 zu verhandeln. Für die Offensive rückt auch Havard Nielsen in den Fokus. Der 28-jährige Norweger von Erstliga-Absteiger Fürth könnte eine Art Beigabe sein, wenn von der Spielvereinigung Trainer Stefan Leitl in Hannover anheuert. Mit Leitl erzielten Martin Kind und Sportdirektor Marcus Mann (einst 2006/07 Leitls Teamkollege bei Darmstadt 98) Anfang dieser Woche eine Übereinkunft - immer vorausgesetzt, dass 96 es schafft, in der Liga zu bleiben.