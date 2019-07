Adams verpasst Saison-Auftakt - Tschauner in Leipzig

Zumindest auf dem Papier sind seit Dienstag alle RB-Profis wieder an Bord. Amadou Haidara, der wegen der Teilnahme mit Mali am Afrika Cup verlängerten Urlaub erhielt, stieg am Dienstag als letzter Leipziger Profi in die Trainingsarbeit ein. Mit Philipp Tschauner steht ein neuer Keeper vor der Unterschrift

Unterschreibt in Leipzig bis 2021: Keeper Torwart Philipp Tschauner. imago images