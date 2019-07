Akolo: Lieber Frankreich statt Franken

Erst vor zwei Wochen schien alles noch auf einen Wechsel zum 1. FC Nürnberg hinauszulaufen. Doch Club und Spieler konnten sich nicht einigen. Jetzt schließt sich Stuttgarts Chadrac Akolo dem Amiens SC an. Frankreich statt Franken.

Dass sich der französischsprachige Nationalspieler aus der Demokratischen Republik Kongo in diesem Sommer verändern würde, war lange klar. "Er hat in der vergangenen Saison nicht viel gespielt", sagt Sven Mislintat. "Da verliert man verständlicherweise ein bisschen das Vertrauen." In sich selbst, in die Trainer, in den Verein und in die Perspektive darin als Ganzes. Deswegen haben der Stuttgarter Sportdirektor und das Management des Angreifers, der vor zwei Jahren für fünf Millionen Euro vom FC Sion gekommen war, "vereinbart, dass wir uns, wenn es für alle Seiten passt, intensiv miteinander unterhalten".

Über eine Freigabe, die die Schwaben dem 24-Jährigen jetzt erteilt haben. Daran hat am Ende auch die schwere Knieverletzung von Sasa Kalajdzic nichts geändert. "Es gab davor klare Absprachen, an die wir uns auch nach der Verletzung halten", erklärt Mislintat, der mit dem Ligue-1-Klub neben einer Leihsumme von rund 500.000 Euro für diese Saison auch eine anschließende Kaufverpflichtung über rund 3,5 Millionen Euro vereinbart hat.