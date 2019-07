Hazard schon am Montag wieder im BVB-Training?

Thorgan Hazard könnte schon am Montag wieder am Training teilnehmen. Dortmunds Neuer hatte sich im Test gegen Udinese Calcio (4:1) am Knöchel verletzt - offenbar nicht schlimm.

Nur kurz, nachdem Hazard Dortmund gegen den seltsam passiven italienischen Erstligisten in Führung geschossen hatte, signalisierte der aus Mönchengladbach gekommene Belgier seinem Trainer am Samstagabend, dass er ausgewechselt werden wollte. Der erst 16-Jährige Giovanni Reyna übernahm in der Cashpoint Arena von Altach (Österreich) und zeigte gleich, wie viel Talent in ihm schlummert.

Beim Training am Sonntag pausierte Hazard - so wie auch Julian Brandt und der erkrankte Dan-Axel Zagadou. Schwer lädiert ist Hazards Sprunggelenk aber nicht - möglicherweise nimmt er schon am Montag die Arbeit im Trainingslager in Bad Ragaz wieder auf.