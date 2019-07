Kreuzbandriss! Kaminski fällt monatelang aus

Rein vom Ergebnis her war das Auftaktspiel für den VfB Stuttgart gegen Hannover 96 ein voller Erfolg. Mit 2:1 setzte sich die Truppe von Tim Walter durch, hat mit Marcin Kaminski aber ihren Stammverteidiger verloren - und das für mehrere Monate. Den Stuttgartern droht nun früh in der Saison ein Abwehr-Problem, dem sie eventuell mit einem Transfer entgegnen wollen.

Es war eine unscheinbare Aktion, plötzlich lag Kaminski aber am Boden und musste, während sich seine Kollegen der Trinkpause widmeten, am rechten Knie behandelt werden. Nach einem Zusammenprall mit seinem eigenen Keeper Gregor Kobel verzog der Rückkehrer von Fortuna Düsseldorf ein schmerzverzerrtes Gesicht. Nach einer schnellen Eisspray-Behandlung der Ärzte probierte es der Pole zunächst noch einmal, wenig später musste er aber endgültig vom Feld.

Kaminski selbst machte nach eigenen Aussagen nach dem Schlusspfiff wenig Hoffnung auf ein baldiges Comeback: "Ich habe das Gefühl, dass etwas passiert ist. Ich denke, es ist nicht so gut", so der 27-Jährige, als er mit bandagiertem Knie aus dem Kabinentrakt kam. Bittere Bestätigung für sein ungutes Gefühl erhielt Kaminski am Samstagvormittag: Er hat sich einen Riss am vorderen Kreuzband zugezogen und fällt damit voraussichtlich sechs Monate aus. Dies teilte der VfB mit, der bis auf die schwere Verletzung des Polen laut Sportdirektor Sven Mislintat mit dem Auftakt in diesem "Sechs-Punkte-Spiel" sehr zufrieden war. "Es war ganz wichtig, mit einem Sieg zu starten, um das, was man sich in der Vorbereitung erarbeitet hat, zu bestätigen", sagte Mislintat nach einer überzeugenden, wenngleich noch nicht optimalen Vorstellung.

Awoudja, Badstuber oder ein Neuer?

Nach 35 Minuten wurde Kaminski von Maxime Awoudja ersetzt. Der 21-jährige deutsche U-20-Nationalspieler, den Trainer Tim Walter noch von seiner Zeit beim FC Bayern kennt und diesen Sommer erst zu den Stuttgartern stieß, gab allerdings ein äußerst unglückliches Debüt als Profifußballer. Erst das Eigentor mit seinem ersten Ballkontakt, dann auch noch die Gelb-Rote-Karte nach 85 Minuten, durch die er Stuttgart auch noch am kommenden Sonntag (13 Uhr) in Heidenheim gesperrt fehlen wird. Für seine Leistungssteigerung nach dem unglücklichen Beginn zollte Mislintat dem Jungprofi am Samstag ausdrücklich Lob: "Was der Junge in der zweiten Hälfte gemacht hat, wie er bei dieser Kulisse zurückgekommen ist - er hat sich mit dem Zuspruch des Teams da rausgezogen und es super gemacht." Die Ampelkarte sei in Mislintats Augen "sehr hart" gewesen.

Die Position neben Neu-Kapitän Marc Oliver Kempf ist also offen. Nach Kaminskis Ausfall wird Holger Badstuber wohl in die Startformation am Schlossberg rutschen. Der 30-Jährige, in Walters Innenverteidiger-Ranking auf Platz vier abgerutscht, dürfte auf Dauer aber nicht die Wunschlösung sein. Gut möglich also, dass der VfB nach dem Zwölf-Millionen-Euro-Abgang von Timo Baumgartl zur PSV Eindhoven noch einmal tätig wird auf dem Transfermarkt. Oder wird der Jugend um die Talente Mack, Grözinger und Aidonis vertraut? Mislintat kündigte am Samstag an, sich die Personalsituation "genau anschauen" zu wollen und gegebenenfalls noch einen Transfer zu tätigen.