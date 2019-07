Union Berlin startet Banner-Aktion für verstorbene Fans

Zumindest auf einem Banner sollen sie die Bundesliga-Premiere erleben: Union Berlin gedenkt am 1. Spieltag "mit einer ganz besonderen Aktion" verstorbener Fans.

Wenn Union Berlin am Sonntag, 18. August, mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig in das Abenteuer Bundesliga startet, sollen alle Fans dabei sein können - auch "diejenigen, die den Verein in der Vergangenheit auf seinem Weg unterstützt und begleitet haben", den historischen Spieltag aber "nicht mehr selbst miterleben können".

Und deswegen hat sich der Bundesliga-Aufsteiger eine spezielle Aktion einfallen lassen. "Jeder Unioner", heißt es in der Pressemitteilung vom Donnerstag weiter, könne "seinen verstorbenen Angehörigen auf einem Banner mit ins Stadion An der Alten Försterei bringen".

Wie das funktioniert? Für den Preis einer Union-Stehplatzkarte in Höhe von 13 Euro können Anhänger unter stadionbanner.vierc.de ein Bild ihres verstorbenen Angehörigen hochladen und das fertige, 70 mal 70 Zentimeter große Banner bis zum 16. August im Fanhaus abholen. "Natürlich sind auch Mehrfachbestellungen möglich", teilt Union mit.