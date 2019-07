Zorc: "Das ist durchaus vorstellbar"

Ist der Abschied von Lukasz Piszczek - besprochen war 2020 - doch noch nicht in Stein gemeißelt? In einem Interview mit den Ruhr Nachrichten bietet Dortmunds Außenverteidiger heute von sich aus eine Vertragsverlängerung an. BVB-Sportdirektor Michael Zorc kann sich das sogar durchaus vorstellen.

Bleibt er doch beim BVB? Lukasz Piszczek. imago images