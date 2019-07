Vergleiche mit David Luiz: Leipzig leiht Ampadu aus

RB Leipzig hat Ethan Ampadu (18) für ein Jahr vom FC Chelsea ausgeliehen. Das Abwehr-Talent kommt mit einem passenden Vergleich in die Bundesliga.

Dritte Liga mit 15, erste Premier-League- und Nationalmannschafts-Erfahrungen mit 17 - Bundesliga-Stammkraft mit 18? Ethan Ampadus junge Karriere nimmt ihre nächsten Züge an, für ein Jahr wird sich das Defensiv-Talent bei RB empfehlen können. Leipzig hat den 1,82 Meter großen, in der Defensive variabel einsetzbaren Waliser für ein Jahr vom FC Chelsea ausgeliehen.

Dort hatte Ampadu bereits Eindruck bei Neu-Coach und Klubikone Frank Lampard hinterlassen, doch der sieht Ampadus Einsatzchancen in der Premier League trotz der Transfersperre in der kommenden Saison nicht genügend gegeben.

2017 war Ampadu von Exeter City, wo er als 15-Jähriger sein Debüt in der League Two (dritte englische Liga) gegeben hatte, nach West-London gewechselt - und zog aufgrund seiner Frisur (und der Spielweise) umgehend Vergleiche mit Routinier David Luiz auf sich. In der vergangenen Saisonvorbereitung hatten beide in Perth auch mal zusammengespielt. "Er hat mir schon viel geholfen", sagte Ampadu anschließend über seinen 13 Jahre älteren Teamkollegen Luiz. Drei Monate später verlängerte Chelsea den Vertrag mit seinem Juwel bis 2023.

"Ein weiteres Top-Talent in unseren Reihen"

Nachdem Ampadu in der Vorsaison nur sporadisch für die Profis zum Einsatz gekommen war (lediglich ein Zehn-Minuten-Auftritt in der Premier League), sollen sich seine Minuten nun in Leipzig vermehren. "Er verfügt mit seinen erst 18 Jahren bereits über internationale Erfahrung und kann sowohl in der Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld spielen", sagt Sportdirektor Markus Krösche. "Ethan hat sich trotz vieler englischer Angebote für den Schritt zu uns entschieden und damit haben wir nun ein weiteres Top-Talent in unseren Reihen, das vielseitig einsetzbar ist und unserem Kader damit noch mehr Variationsmöglichkeiten bietet."

Über den Klub habe ich schon eine Menge gehört und bin überzeugt, dass die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, sehr gut zu mir passt. Ethan Ampadu

Bei RB hat der achtmalige Nationalspieler die Chance, sogar in der Champions League aufzulaufen. Trainer Julian Nagelsmann plant Ampadu, der als schnell und geschickt im Zweikampf gilt, vornehmlich im defensiven Mittelfeld ein. Er verfügt außerdem über eine bemerkenswerte Umsicht und Ruhe am Ball.

