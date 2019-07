Leipzig vor Verpflichtung von Chelsea-Talent

RB Leipzig steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Ethan Ampadu. Der Waliser steht derzeit beim FC Chelsea unter Vertrag (bis 2023), befindet sich aber schon beim Medizincheck bei RB.

Der 18-Jährige gilt es großes Talent, kann sowohl in der Abwehr als auch in defensiven Mittelfeld spielen und kommt nun auf Leihbasis nach Sachsen. Ob RB eine Kaufoption besitzt, ist nicht bekannt.

Ampadu kam 2017 aus Exeter an die Stamford Bridge, konnte sich bei den Blues letztlich aber nicht durchsetzen. Lediglich beim 3:1 bei Huddersfield Town wurde er in der 80. Minute eingewechselt. Dafür sammelte er vorrangig Spielpraxis in Chelseas Academy und war auch Stammspieler im Youth-League-Team der Londoner.

Ungeachtet dessen hat Ampadu auf Nationalmannschaftsebene schon durchaus Erfahrungen gesammelt - achtmal lief das Talent für Wales schon auf.