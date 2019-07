Alle Infos zum Sommer-Transferfenster 2019

Seit dem 1. Juli ist auch in der Bundesliga das Sommer-Transferfenster offen - diesmal länger als üblich. England geht dagegen erneut einen eigenen Weg. Der chinesische Markt schließt zum 31. Juli.

Viele Transfers sind schon perfekt - Schalke etwa holte Jonjoe Kenny vom FC Everton. imago images

Zahlreiche Wechsel für die anstehende Saison hatten die deutschen Profiklubs bereits perfekt gemacht, offiziell öffnete das Sommer-Transferfenster, die sogenannte Transferperiode I, allerdings wie gewohnt erst am 1. Juli.

Neu ist 2019: Weil die übliche Deadline, der 31. August, dieses Jahr auf einen Samstag fällt, verlängert die DFL die Wechselperiode ausnahmsweise bis zum Montag, 2. September. Dann werden in der Bundesliga bereits die ersten drei, in der 2. Liga die ersten fünf und in der 3. Liga die ersten sieben Spieltage über die Bühne gegangen sein.

In England ist wieder früh Schluss, die Serie A stoppt ihr Experiment

Vertragslose Spieler können in Deutschland wie immer auch danach noch verpflichtet werden - bis zum Ende des Winter-Transferfensters am 31. Januar 2020.

Und in den anderen europäischen Topligen? Während in Spanien und Frankreich ebenfalls am 2. September Schluss ist, geht die Premier League wie im Vorjahr einen anderen Weg: Dort schließt das Transferfenster bereits am 8. August um 18 Uhr (MESZ), einen Tag vor dem Auftaktspiel zwischen Liverpool und Norwich.

Ähnlich war 2018 auch Italien verfahren, beendet das Experiment aber nach nur einem Jahr wieder: In diesem Sommer wird das Fenster an den ersten beiden Serie-A-Spieltagen wieder geöffnet sein, es schließt erst am 2. September.

In einige Länder sind auch nach dem 2. September noch Wechsel möglich, darunter Portugal (22. September) oder Australien (15. Oktober).

Ausgewählte Sommer-Transferfenster in der Übersicht:

England: 16. Juni bis 8. August (18 Uhr MESZ)

Deutschland: 1. Juli bis 2. September (vsl. 18 Uhr MESZ)

Italien: 1. Juli bis 2. September (20 Uhr MESZ)

Spanien: 1. Juli bis 2. September (23.59 Uhr MESZ)

Frankreich: 11. Juni bis 2. September (23.59 Uhr MESZ)

China: 1. Juli bis 31. Juli

Türkei: 8. Juni bis 30. August

Russland: 11. Juni bis 31. August

Niederlande: 11. Juni bis 2. September

Portugal: 1. Juli bis 22. September

Australien: 24. Juli bis 15. Oktober

USA: 10. Juli bis 8. August