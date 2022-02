32,99 Stundenkilometer: Burgzorg deutet in Mainz seine Stärken an

Bei seinem Debüt im Mainz-Trikot war Delano Burgzorg auf Anhieb der schnellste Spieler auf dem Platz. Gleichzeitig gab Adam Szalai ein emotionales Comeback.

05-Trainer Bo Svensson sprach sogar von "Luxus". Zwei Stürmer konnte der FSV-Coach lange nicht mehr einwechseln, Adam Szalai und Marcus Ingvartsen haben lange Ausfallzeiten hinter sich. Ingvartsen stand beim Mainzer 2:0 gegen die TSG Hoffenheim nicht im Kader, dafür aber Neuzugang Burgzorg. Ab der 87. Minute durfte der Niederländer mittun, sechs Minuten Nachspielzeit kamen obendrauf. Die Mainzer Nummer 37 wurde mit 32,99 Stundenkilometern geblitzt und war damit der schnellste Spieler auf dem Platz.

Svensson hatte nicht zu viel versprochen, der 23-Jährige bringt Tempo mit und sucht das Eins-gegen-Eins. In den konkreten Szenen traf er allerdings meist auf mehr als einen Gegenspieler, dribbelte sich fest und übersah mitgelaufene Mannschaftskollegen. "Er ist eine Woche hier und kein fertiger Spieler. Er hat angedeutet, was er mitbringt und an was er arbeiten muss", sagte der 05-Trainer diplomatisch.

Szalais Spezialstirnband

"Das wird schon kommen. Wir haben ein paar Umschaltszenen nicht so gut ausgespielt, aber ich bin mir sicher, dass das in den nächsten Wochen klappen wird", sagte Szalai, der mit Burgzorg aufs Feld gekommen war. Für den 34-jährigen Ungarn war es der erste Einsatz, nachdem er sich kurz vor Weihnachten einer Kopf-OP unterziehen musste. Bei einer Kontrolluntersuchung war "etwas Gutartiges" entdeckt worden, das entfernt wurde. Zum Schutz trägt Szalai derzeit über der kleinen Titanplatte, die nun den Knochen verbindet, ein dickes Spezialstirnband.

"Ich freue mich sehr. Für mich ist es etwas Besonderes, dass ich wieder in der Bundesliga spielen konnte, im Kader dabei sein und die gesamte Spielvorbereitung mitmachen durfte. Das habe ich jetzt abgehakt und werde nun versuchen, auch wenn ich nicht mehr 17 bin, mit meiner Leistung der Mannschaft zu helfen", betonte Szalai. Die nächste Gelegenheit dazu besteht am Samstag beim Sport-Club Freiburg.