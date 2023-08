24,63 Jahre - die Zahl der Gladbacher Verjüngungskur

Die Fohlen werden wieder zu Fohlen. Am ersten Spieltag in Augsburg stellte Borussia Mönchengladbach eines der jüngsten Teams der Liga.

In den Schlussminuten warf Trainer Gerardo Seoane noch einmal eine große Portion Jugend rein. Yvandro Borges Sanches: 19 Jahre alt. Grant-Leon Ranos: 20 Jahre alt. Und auch noch Rocco Reitz: 21 Jahre alt. Drei Youngster, die dabei mithalfen, dass den Borussen am Samstag beim FC Augsburg noch der Ausgleich zum 4:4 und damit ein Punktgewinn am ersten Bundesliga-Spieltag gelang.

Das Durchschnittsalter der Gladbacher Elf lag beim Abpfiff bei lediglich 24,27 Jahren und damit so niedrig wie seit September 2016 am 5. Spieltag gegen den FC Ingolstadt unter dem Trainer Andre Schubert nicht mehr (bei Abpfiff 24,13 Jahre). Das Durchschnittsalter der in Augsburg eingesetzten Gladbacher Spieler betrug 24,63 Jahre, womit die Borussen am ersten Bundesliga-Spieltag das drittjüngste Team stellten nach dem VfB Stuttgart (24,35) und dem VfL Wolfsburg (24,48).

Eine junge Mannschaft, "die ihre Zeit braucht"

Einen Verjüngungsprozess wollten die Gladbacher Verantwortlichen in dieser Saison anstoßen. Gleich zum Start wurde der neue Kurs durch Zahlen belegt. Sport-Geschäftsführer Roland Virkus sagte am Wochenende: "Wir haben eine junge Mannschaft, die ihre Zeit braucht. Das ist ein Prozess, und auf diesem Weg befinden wir uns gerade."

Man muss schon weiter zurückgehen in der Vereinsgeschichte, um Vergleichbares in der Statistik zu finden. Denn: Das letzte Mal, dass Gladbachs eingesetzte Spieler am ersten Spieltag einer Saison im Schnitt so jung waren, war 1984/85 beim 3:1 gegen Schalke (24,5 Jahre). Der Trainer damals hieß Jupp Heynckes.

Und ganz drastisch fällt die Verjüngung ins Auge, wenn man auf die vergangene Saison blickt. Gegen die TSG Hoffenheim (3:1) bot Trainer Daniel Farke eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 27,37 Jahren auf. Auch in den Jahren zuvor war der Altersschnitt des Gladbacher Teams zum Start deutlich höher. Hier die weiteren Zahlen im Zehn-Jahres-Vergleich:

Saison 2021/22: 26,75 Jahre

Saison 2020/21: 27,56 Jahre

Saison 2019/20: 26,81 Jahre

Saison 2018/19: 26,71 Jahre

Saison 2017/18: 26,73 Jahre

Saison 2016/17: 26,22 Jahre

Saison 2015/16: 24,75 Jahre

Saison 2014/15: 25,07 Jahre

Fazit: Unter Seoane werden die Fohlen wieder zu Fohlen.