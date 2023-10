22, 33, 45 und jetzt 500: Müller mit dem nächsten Meilenstein

Thomas Müller holte am XXXXX beim XXXX gegen XXX seinen 500. Scorerpunkt für Bayern. Ein Blick in die kicker-Datenbank zeigt, unter welchem Trainer, in welcher Saison und gegen welchen Verein er besonders glänzte.

Die meisten seiner 500 Scorerpunkte sammelte Müller in der Bundesliga. Seine 144 Tore im Oberhaus werden von keinem anderen aktuellen Bundesligaprofi erreicht, seine 200 Assists sind mit Abstand Ligabestwert seit der Erfassung der Vorlagen zur Saison 1988/89. Nur für drei weitere Bundesligaprofis sind überhaupt eine dreistellige Anzahl an Assists notiert: Franck Ribery (121), Marco Reus (113) und Andreas Möller (109) hat Müller aber bereits weit hinter sich gelassen.

In der Champions League ist er zumindest bester deutscher Torschütze und bester deutscher Assistgeber. Lediglich bei den beiden Begegnungen bei der Klub-WM und bei den beiden Spielen im UEFA-Supercup glückte ihm kein Scorerpunkt für den FC Bayern.

Unter keinem anderen Trainer verzeichnete Müller so viele Scorerpunkte wie unter Pep Guardiola: 126. Im Schnitt war er während des Engagements des aktuellen ManCity-Trainers alle 87 Minuten an einem FCB-Treffer direkt beteiligt. Auch unter Heynckes scorte er dreistellig.

Unter seinem derzeitigen Coach Thomas Tuchel ist er aktuell nur alle 140 Minuten an einem Treffer direkt beteiligt. Unter keinem anderen FCB-Chefcoach war seine Quote bislang so schwach. Nur unter zwei Kurzzeit-Trainern war diese noch weniger vorzeigbar: Unter Interimstrainer Willy Sagnol sowie unter Tuchel-Vertreter Zsolt Löw blieb er in jeweils einer Partie gänzlich ohne Scorerpunkt.

Auch seine erfolgreichste Saison als Scorer hatte Müller unter Guardiola: 2015/16 kam er in 49 Pflichtspielen für Bayern auf 45 Scorerpunkte. In allen drei Spielzeiten unter dem Katalanen knackte er die Marke von 40 Scorerpunkten. Ebenfalls bemerkenswert: In elf Saisons verzeichnete der Rekordfeldspieler der Bayern sowohl eine zweistellige Anzahl an Toren als auch eine zweistellige Anzahl an Assists.

Vor allem Werder dürfte sich freuen, wenn Müller mal seine Bundesligakarriere beenden sollte: Schon an 33 Toren gegen Werder war er direkt beteiligt, 13-mal als Torschütze, 20-mal als Vorbereiter. 19 von 20 Assists lieferte er dabei in der Bundesliga - kein anderer Spieler kommt im Oberhaus auf so viele Vorlagen gegen einen Klub.

Der ausländische Klub, gegen den er die meisten Scorerpunkte sammelte, ist der FC Barcelona: In neun Duellen mit den Katalanen erzielte er acht Tore und gab zwei Assists. Deutlich weniger erfolgreich war er indes gegen den großen Rivalen der Katalanen, gegen Real Madrid. In acht Begegnungen mit den Königlichen gelang ihm weder ein Treffer noch ein Torvorbereitung. Auf keinen anderen Verein traf er so oft, ohne an einem Tor direkt beteiligt gewesen zu sein.

Die meisten Tore schenkte Müller einem guten Bekannten ein: Ron-Robert Zieler, mit dem er 2014 zusammen Weltmeister wurde, musste neun Gegentore durch den FCB-Profi hinnehmen. Auf Platz 2 folgt schon Müllers Teamkollege Sven Ulreich, der wie auch Felix Wiedwald und Diego Benaglio achtmal den Ball nach einem Treffer des 34-Jährigen aus dem Netz holen musste.

Weniger erfolgreich war der Jubilar indes gegen den früheren Augsburger Schlussmann Rafal Gikiewicz, den Müller in neun Duellen nicht überwinden konnte. Gegen keinen anderen Keeper verbucht er so viele Partien, ohne je getroffen zu haben.

Von 2014 bis 2022 hatte Müller mit Robert Lewandowski einen kongenialen Partner an seiner Seite: 64 Tore legte er diesem auf, davon alleine 48 im Oberhaus, das ist mit Abstand Ligarekord. Auf Platz 2 in dieser Hinsicht folgen Franck Riberys 22 Vorlagen für Arjen Robben. Auch für sich selbst trat Müller als Vorbereiter in Erscheinung: Dreimal verwandelte er einen Strafstoß, den er zuvor selbst herausgeholt hatte.

Lewandowski profitierte nicht nur von Müller, auch Müller profitierte von Lewandowski. 18 Vorbereitungen lieferte der polnische Nationalspieler für den deutschen, nur die langjährige FCB-Flügelzange bestehend aus Franck Ribery (21) und Arjen Robben (22) servierte Müller noch mehr Tore. Für 21 Treffer ist hingegen kein Vorbereiter notiert, diese legte ihm der jeweilige Gegner auf die ein oder andere Art und Weise auf.

Dass er es mit rechts kann, weiß man, dass er es auch mit links und per Kopf kann, ebenfalls. Wenn es sein muss, bugsiert Müller den Ball aber auch mit anderen Körperteilen über die Linie: Am 33. Spieltag 2009/10 erzielte er das 1:0 beim 3:1-Sieg gegen Bochum mit der Brust, in der 2. Pokalrunde 2013/14 beim 4:1 gegen Hannover half beim 1:0 der linke Oberarm.

In 341 Pflichtspielen für Bayern gelang Müller kein Scorerpunkt, in 333 hingegen schon. 206-mal verbuchte er genau einen Scorerpunkt in einer Partie, 93-mal zwei, 31-mal drei, einmal vier und zweimal sogar fünf Scorerpunkte: beim 5:0 in der 1. Runde des DFB-Pokals 2013/14 gegen den BSV SW Rehden (3 Tore, 2 Assists) sowie am 21. Spieltag der Bundesligasaison 2014/15 beim 8:0 gegen Hamburg (2 Tore, 3 Assists).

Wenn Müller an einem Tor direkt beteiligt ist, stehen die Siegchancen für Bayern bestens: 294 von 333 Partien wurden gewonnen, wenn er mindestens einen Scorerpunkt sammelte. Wenn er an zwei Toren direkt beteiligt war, gelang nur in vier von 127 Fällen dem jeweiligen Gegner noch ein Remis.