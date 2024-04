Spieler des Tages

Schon sein Auftritt gegen Elversberg (3:4) hatte das Potenzial für eine Auszeichnung. Serienweise hatte Nikola Vasilj (28) die gegnerischen Stürmer am vergangenen Sonntag zur Verzweiflung getrieben, seine Vorderleute aber verteidigten derart nachlässig, dass es viermal hinter dem Keeper einschlug. Der hat eine wechselhafte Saison, ist im Endspurt aber in Topform: In Hannover hielt er St. Pauli mehrfach im Spiel - diesmal reichte es auch zum Sieg (2:1).

Sebastian Wolff