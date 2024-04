Spieler des Tages

Zwei Tore bei einem 5:0, dazu die beste Zweikampfquote auf dem Platz. "Das war ein perfekter Tag für mich und für uns", sagte Hasan Kurucay (26) nach der Eintracht-Gala, in der der Verteidiger eine Hauptrolle innehatte. Er verwandelte seinen dritten Elfer in dieser Saison (alle links oben) und köpfte in der Nachspielzeit den 5:0-Endstand. "Mit dem großen Kopf", sagte Teamkollege Ermin Bicakcic augenzwinkernd, "musste Hasan auch mal treffen."

lh